Як політична криза у Південній Кореї може вплинути на відносини з Україною

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення в країні надзвичайного воєнного стану, щоб уникнути імпічменту. Річ у тім, що спочатку в парламенті почали готувати ґрунт для відставки лідера. Основним ініціатором була Демократична партія, яка має у парламенті більшість.

Депутати скасували воєнний стан у Південній Кореї. Кореєзнавець, голова товариства Україна – КНДР Микола Поліщук озвучив 24 Каналу думку, що на сьогодні конфлікт завершився, усе відбувається у правовому полі.

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"Я б не сказав, що є якісь шанси на ескалацію цього конфлікту. Сторони позначили свої позиції. Що буде далі? Я не думаю, що президент якось зможе тепер вплинути на депутатів парламенту. А депутати отримають значно серйозніші козирі для того, щоб зробити імпічмент президенту", – припустив він.

Вплив ситуації на відносини з Україною

Микола Поліщук зазначив, що у Демократичній партії Південної Кореї багато хто орієнтується, якщо не на дружбу, то на співробітництво та мирне співіснування із КНДР. Ця політична сила була головною причиною, чому південнокорейський уряд не дуже активно допомагав Україні.

Ця партія фактично послуговується російськими наративами. Вона відверто залякує південнокорейців, що начебто президент буде відправляти війська воювати в Україну. Вони пускають усілякі фейки через візит Рустема Умєрова (міністр оборони України – 24 Канал) до Сеула тощо,

– сказав кореєзнавець.

За його словами, південнокорейська Демократична партія – не найбільш дружня до України політична сила. Те, що вона зміцнює свої позиції, не сприятиме нормальному конструктивному дальшому діалогу із Південною Кореєю.

"Загалом будь-яка нестабільність в Південній Кореї також нам не на руку. Це послаблює нашого потенційного союзника. І примушує США та інші країни-союзники України розриватися, дивитися, що відбувається на Сході", – підкреслив голова товариства Україна – КНДР.

Демократична партія претендує на те, щоб повністю взяти у руки владу у Південній Кореї. Вони контролюють парламент та мають певну підтримку серед народу. Президент Юн Сок Йоль має не дуже великий рейтинг. Згідно з певними опитуваннями, він складає 20 – 25%.

"Які будуть наслідки від такої зміни влади? Я не сказав би, що катастрофічні, що тут потрібно впадати в якусь паніку. Трохи погіршаться, можливо, у нас відносини із Сеулом", – додав Поліщук.

Допомога Україні від Сеула

Відповідно до опитувань, приблизно 80% південнокорейців проти надання зброї для України. Голова товариства Україна – КНДР пояснив, що це думка виборців Демократичної партії. Ті 20%, які виступають за допомогу Україні – це електорат президента Юна Сок Йоля. Однак є сценарій, за якого Демократична партія може бути за поставки зброї для нашої держави.

Думаю, що найбільш ймовірний варіант, що співробітництво між нами та Південною Кореєю при новій владі залишиться – це якщо Росія почне сильно допомагати економічно чи військово КНДР. Якщо вони побачать, що Росія допомагає розвитку Північної Кореї, передає технології, розвиває їхній ВПК, передає озброєння,

– вважає Поліщук.