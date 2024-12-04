Він взяв на себе відповідальність за ситуацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Yonhap.

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Що заявив Кім Йон Хьон

Він взяв на себе відповідальність на події та ситуацію в країні та подав у відставку.

Я беру на себе відповідальність за всі ситуації, пов’язані з воєнним станом, і висловив свою вдячність президенту,

– заявив Кім Йон Хьон.

Повідомляється, що міністр Кім безпосередньо запропонував президенту Юн Сок Йолю ввести воєнний стан. Він підкреслив, що всі дії військових з цього питання здійснювалися за його вказівками, і взяв на себе повну відповідальність за ці рішення.

Воєнний стан скасовано, і люди відновлюють своє повсякденне життя, але внутрішня політична ситуація та ситуація з безпекою непроста,

– зазначив він.

Міністр також наголосив, що Збройні сили продовжать підтримувати високий рівень бойової готовності, зосередившись на захисті національної безпеки та громадського порядку, виконуючи свою місію.