Як українцям не стати жертвами невидимої зброї ворога

Війна триває, і ми продовжуємо боротьбу з ворогом. Наші військові воюють на фронті, а ми – на інформаційному фронті. І ключова формула нашого успіху – це незламність та єдність українського народу. Далі – в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Фронт, на якому воює кожен

Інформаційний фронт є важливим компонентом боротьби, оскільки він так чи інакше впливає на загальний результат битви.

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Раніше засоби інформаційної війни були обмежені – плітки, повідомлення, друковані медіа, промови лідерів тощо. Але сучасний інформаційний простір суттєво збільшив кількість та якість інформаційної зброї.

Тому значні зусилля та кошти вкладаються в поширення дезінформації та розсіювання паніки. Мета ворога – поширити хаос, викликати страх у людей, послабити їхній моральний дух, змусити робити поспішний вибір і зруйнувати єдність.

Під час війни важко стримати емоції через постійний шквал суперечливих доповідей. А через емоційне виснаження багато людей можуть мимоволі поширювати неправдиву інформацію. І щоб цього не допустити, існує кілька простих стратегій, аби відрізнити правду від вигадки та контролювати емоції, аби захистити себе від повсюдного впливу постправди.

Стежте за офіційними джерелами

Чимало інформації та ресурсів доступні в інтернеті. Тому перш за все важливо слідкувати за офіційними джерелами. Це допоможе убезпечити вас від повідомлень із фейками.

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Довіряйте авторитетним джерелам

Використовуйте кілька джерел для підтвердження істини Щоб зрозуміти чи новина є істиною, слід використовувати кілька надійних джерел. Найкращий сценарій – це коли ви можете підтвердити свої підозри доказами з багатьох надійних джерел. Переконайтеся, що преса, яку ви читаєте, є незалежною, що вона справедливо критикує різні політичні сили та громадських діячів, що вона намагається підтвердити інформацію коментарем безпосередньо від особи, якої інформація стосується. Не варто керуватись лише емоціями Факти мають бути зрозумілими та піддаватися кількісній оцінці. Фейки мають на меті задіювати почуття, а не розум. Коли в повідомленні новини більше уваги приділяється почуттям, існує більша ймовірність того, що факти можуть бути перекручені. Емоційні повідомлення є різновидом психологічної маніпуляції. Тому вам слід подумати про те, чи була ця інформація надана навмисно, якщо вона спонукала вас відчути надзвичайний діапазон емоцій, сприятливі чи погані ці почуття. Чи може бути так, що використання певних тригерних фраз або закликів має на меті викликати саме таку відповідь? Повідомлення новини має бути об'єктивним і настільки зрозумілим, наскільки це практично можливо. Про головне Хто заплатить за повоєнну відбудову України після розвалу Росії Заголовки можуть вводити в оману Ні для кого не секрет, що заголовок привертає увагу читачів. Саме цим лідери думок і ЗМІ користуються, вставляючи в цю частину повідомлення слова, вирвані фрази з контексту й емоційні факти. Перечитайте статтю цілком, оскільки заголовок може бути оманливий, а новина не буде настільки приголомшливою, а тільки викличе у вас зацікавленість. Будьте відкритими до поглядів інших Когнітивний самообман – це поширене явище, коли власні думки людини створюють ілюзію, що вони точніші, ніж є насправді. Через такі упередження людина може потрапити в інформаційну пастку. Пам'ятайте, що інформаційний фронт – одне з полів боротьби. Крім того, інформаційний рикошет відбувається щоразу, коли якась новина передається від однієї людини до іншої. Дезінформація навмисно створюється таким чином, щоб нею негайно" поділилися з іншими, а потім перевіряли після її поширення. Пам'ятайте, що інформаційний фронт – одне з полів боротьби. Крім того, інформаційний рикошет відбувається щоразу, коли якась новина передається від однієї людини до іншої. Дезінформація навмисно створюється таким чином, щоб нею негайно" поділилися з іншими, а потім перевіряли після її поширення. Варте уваги Нам протистоїть країна-ідіот: як Росія знову це довела Тому важливо, діяти навпаки та оцінювати власний підхід до поширення інформації, пам’ятаючи, що інформаційний фронт не є віртуальним і впливає на реальний хід подій у світі. Під час конфлікту важливо тримати свої емоції під контролем, перевіряти інформацію, перш ніж передавати її, і думати, чи може вона бути корисною для супротивника, щоб не виявилось, що ви – на боці ворога. Також не забувайте що війна триває, тому поділіться ранковою чашкою кави для наших військових, зробивши донат. Важливо – навіщо Росія поширює безглузді інформаційні вкиди про Україну: дивіться відео

До кожної новини можна знайти першоджерело. Незалежно від того, де це було опубліковано, ви повинні перевірити, чи справді відповідна особа написала ці слова, зайшовши і переглянувши, чи справді це правдива інформація. Усе, що стосується конкретної перспективи та позиції автора, має бути збережено для авторської колонки чи особистого блогу. Новини мають бути інформативними та містити лише інформацію, отриману з надійних джерел разом із їх цитуванням.