Как украинцам не стать жертвами невидимого оружия врага

Война продолжается и мы продолжаем борьбу с врагом. Наши военные воюют на фронте, а мы – на информационном фронте. И ключевая формула нашего успеха – это несокрушимость и единство украинского народа. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Фронт, на котором воюет каждый

Информационный фронт является важным компонентом борьбы, поскольку он, так или иначе, влияет на общий результат битвы.

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Раньше средства информационной войны были ограничены – сплетни, сообщения, печатные медиа, речи лидеров и так далее. Но современное информационное пространство существенно увеличило количество и качество информационного оружия.

Поэтому значительные усилия и средства вкладываются в распространение дезинформации и рассеяния паники. Цель врага – распространить хаос, вызвать страх у людей, ослабить их моральный дух, заставить делать поспешный выбор и разрушить единство.

Во время войны трудно сдержать эмоции из-за постоянного шквала противоречивых докладов. А из-за эмоционального истощения многие могут невольно распространять ложную информацию. И чтобы этого не допустить, существует несколько простых стратегий, чтобы отличить правду от вымысла и контролировать эмоции, чтобы оградить себя от повсеместного влияния постправды.

Следите за официальными источниками

Немало информации и ресурсов доступны в интернете. Поэтому, прежде всего, важно следить за официальными источниками. Это поможет обезопасить вас от сообщений с фейками.

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Доверяйте авторитетным источникам

Используйте несколько источников для подтверждения истины Чтобы понять, что новость является истиной, следует использовать несколько надежных источников. Лучший сценарий – это когда вы можете подтвердить подозрения доказательствами из многих надежных источников. Убедитесь, что пресса, которую вы читаете, независима, что она справедливо критикует различные политические силы и общественных деятелей, что она пытается подтвердить информацию комментарием непосредственно от лица, которого информация касается. Не стоит руководствоваться только эмоциями Факты должны быть понятны и подвергаться количественной оценке. Целью фейков является задействовать чувства, а не разум. Когда в сообщении новости больше внимания уделяется чувствам, существует большая вероятность того, что факты могут быть извращены. Эмоциональные сообщения являются разновидностью психологической манипуляции. Поэтому вам следует подумать о том, была ли эта информация предоставлена намеренно, если она побудила вас испытать чрезвычайный диапазон эмоций, благоприятны ли эти чувства. Может ли быть так, что использование определенных триггерных фраз или призывов призвано вызвать именно такой ответ? Сообщение новости должно быть объективным и столь понятным, насколько это возможно. О главном Кто заплатит за послевоенное восстановление Украины после развала России Заголовки могут вводить в заблуждение Ни для кого не секрет, что название привлекает внимание читателей. Именно этим лидеры мнений и СМИ пользуются, вставляя в эту часть сообщения слова, вырванные фразы из контекста и эмоциональные факты. Перечитайте статью целиком, поскольку заголовок может быть обманчив, а новость не будет столь потрясающей, а только вызовет у вас интерес. Будьте открыты к взглядам других Когнитивный самообман – это распространенное явление, когда собственные мысли человека создают иллюзию, что они точнее, чем есть на самом деле. Из-за таких предубеждений человек может попасть в информационную ловушку. Помните, что информационный фронт – одно из полей борьбы. Кроме того, информационный рикошет происходит всякий раз, когда какая-то новость передается от одного человека другому. Дезинформация намеренно создается таким образом, чтобы ею немедленно поделились с другими, а затем проверяли после ее распространения. Помните, что информационный фронт – одно из полей борьбы. Кроме того, информационный рикошет происходит всякий раз, когда какая-то новость передается от одного человека другому. Дезинформация намеренно создается таким образом, чтобы ею немедленно поделились с другими, а затем проверяли после ее распространения. Стоит внимания Нам противостоит страна-идиот: как Россия снова это доказала Поэтому важно действовать наоборот и оценивать собственный подход к распространению информации, помня, что информационный фронт не виртуальный и влияет на реальный ход событий в мире. Во время конфликта важно держать свои эмоции под контролем, проверять информацию, прежде чем передавать ее, и думать, может ли она быть полезна противнику, чтобы не оказалось, что вы – на стороне врага. Также не забывайте, что война продолжается, поэтому поделитесь утренней чашкой кофе для наших военных, сделав донат. Важно – зачем Россия распространяет бессмысленные информационные вбросы об Украине: смотрите видео

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