Фронт, на якому воює кожен

Інформаційний фронт є важливим компонентом боротьби, оскільки він так чи інакше впливає на загальний результат битви.

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Раніше засоби інформаційної війни були обмежені – плітки, повідомлення, друковані медіа, промови лідерів тощо. Але сучасний інформаційний простір суттєво збільшив кількість та якість інформаційної зброї.

Тому значні зусилля та кошти вкладаються в поширення дезінформації та розсіювання паніки. Мета ворога – поширити хаос, викликати страх у людей, послабити їхній моральний дух, змусити робити поспішний вибір і зруйнувати єдність.

Під час війни важко стримати емоції через постійний шквал суперечливих доповідей. А через емоційне виснаження багато людей можуть мимоволі поширювати неправдиву інформацію. І щоб цього не допустити, існує кілька простих стратегій, аби відрізнити правду від вигадки та контролювати емоції, аби захистити себе від повсюдного впливу постправди.

Стежте за офіційними джерелами

Чимало інформації та ресурсів доступні в інтернеті. Тому перш за все важливо слідкувати за офіційними джерелами. Це допоможе убезпечити вас від повідомлень із фейками.

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