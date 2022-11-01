Фронт, на котором воюет каждый

Информационный фронт является важным компонентом борьбы, поскольку он, так или иначе, влияет на общий результат битвы.

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Раньше средства информационной войны были ограничены – сплетни, сообщения, печатные медиа, речи лидеров и так далее. Но современное информационное пространство существенно увеличило количество и качество информационного оружия.

Поэтому значительные усилия и средства вкладываются в распространение дезинформации и рассеяния паники. Цель врага – распространить хаос, вызвать страх у людей, ослабить их моральный дух, заставить делать поспешный выбор и разрушить единство.

Во время войны трудно сдержать эмоции из-за постоянного шквала противоречивых докладов. А из-за эмоционального истощения многие могут невольно распространять ложную информацию. И чтобы этого не допустить, существует несколько простых стратегий, чтобы отличить правду от вымысла и контролировать эмоции, чтобы оградить себя от повсеместного влияния постправды.

Следите за официальными источниками

Немало информации и ресурсов доступны в интернете. Поэтому, прежде всего, важно следить за официальными источниками. Это поможет обезопасить вас от сообщений с фейками.

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