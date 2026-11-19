Некоторые исследователи пытаются объяснить отдельные эпизоды природными явлениями – засухой, изменениями в воде Нила и извержением вулкана. Эти версии предлагают возможные механизмы древних бедствий, хотя доказательств, подтверждающих всю библейскую последовательность, пока нет.

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Как засуха могла запустить цепь катастроф?

Одна из гипотез связывает часть египетских кар с продолжительной засухой и жарой, рассказывает HISTORY. При таком сценарии изменения начались бы в Ниле, а затем постепенно затронули бы животных, посевы и жизнь людей.

Биолог Штефан Пфлюгмахер предположил, что теплая вода с замедленным течением могла способствовать массовому размножению микроорганизмов, способных окрашивать ее в красный цвет. Так исследователь объяснял эпизод с превращением речной воды в кровь.

Дальнейший сценарий напоминает эффект домино. Ухудшение состояния воды могло привести к гибели рыбы и заставить лягушек покинуть водоемы. Когда лягушки гибли уже на суше, насекомые теряли часть естественных врагов, а останки животных создавали условия для размножения некоторых из них.

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Что вызвало египетские бедствия / Фото Unsplash

Засуха могла повлиять и на появление саранчи. Насекомые скапливались бы там, где еще оставалась растительность, а возвращение дождей создавало условия для быстрого размножения. Большие стаи после этого могли опустошать поля. Авторы исследования 2008 года также рассматривали климатические изменения как возможное начало череды катастроф. Однако это была попытка построить объяснение библейского описания, а не обнаружение доказательств того, что все события произошли именно так.

Мог ли вулкан на Санторини вызвать тьму в Египте?

Другая версия ведет на греческий остров Санторини, где в древности произошло мощное извержение. Его сторонники предполагают, что вулканические выбросы могли повлиять на погоду и видимость в Восточном Средиземноморье. С этим пытаются связать описание тьмы и необычных бурь.

Однако у этой гипотезы есть проблема с датами. Время извержения до сих пор уточняется, но в исследованиях его часто относят примерно к рубежу XVII–XVI веков до нашей эры. Рамсес II, которого иногда связывают с фараоном из Книги Исхода, правил значительно позже – в XIII веке до нашей эры.

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Сам библейский текст имени этого фараона не упоминает. Чтобы согласовать такую разницу, выдвигают предположение, что повествование могло объединить воспоминания о бедствиях разных времен. Но и это остается лишь версией. Известное извержение и возможность природных катастроф еще не устанавливают их связи с конкретными библейскими эпизодами.