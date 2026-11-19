Деякі дослідники намагаються пояснити окремі епізоди природними явищами – посухою, змінами у воді Нілу та виверженням вулкана. Ці версії пропонують можливі механізми давніх лих, хоча доказів, які підтверджували б усю біблійну послідовність, поки немає.

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Як посуха могла запустити ланцюг катастроф?

Одна з гіпотез пов’язує частину єгипетських кар із тривалою посухою та спекою, розповідає HISTORY. За такого сценарію зміни почалися б у Нілі, а потім поступово зачепили тварин, посіви та життя людей.

Біолог Штефан Пфлюгмахер припустив, що тепла вода зі сповільненою течією могла сприяти масовому розмноженню мікроорганізмів, здатних забарвлювати її в червоний колір. Так дослідник пояснював епізод із перетворенням річкової води на кров.

Подальший сценарій нагадує ефект доміно. Погіршення стану води могло спричинити загибель риби та змусити жаб залишити водойми. Коли жаби гинули вже на суходолі, комахи втрачали частину природних ворогів, а рештки тварин створювали умови для розмноження деяких із них.

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Що спричинило кари єгипетські / Фото Unsplash

Посуха могла вплинути й на появу сарани. Комахи скупчувалися б там, де ще залишалася рослинність, а повернення дощів створювало умови для швидкого розмноження. Великі зграї після цього могли спустошувати поля. Автори дослідження 2008 року також розглядали кліматичні зміни як можливий початок низки катастроф. Проте це була спроба побудувати пояснення біблійного опису, а не відкриття доказів того, що всі події відбулися саме так.

Чи міг вулкан на Санторіні спричинити темряву в Єгипті?

Інша версія веде на грецький острів Санторіні, де в давнину сталося потужне виверження. Його прихильники припускають, що вулканічні викиди могли вплинути на погоду та видимість у Східному Середземномор’ї. Із цим намагаються пов’язати опис темряви й незвичайних бур.

Однак у цієї гіпотези є проблема з датами. Час виверження досі уточнюють, але дослідження часто розміщують його приблизно на межі XVII–XVI століть до нашої ери. Рамзес II, якого іноді пов’язують із фараоном із Книги Вихід, правив значно пізніше – у XIII столітті до нашої ери.

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Сам біблійний текст імені цього фараона не називає. Щоб узгодити таку різницю, висувають припущення, що розповідь могла поєднати спогади про лиха різних часів. Але й це залишається лише версією. Відоме виверження та можливість природних катастроф ще не встановлюють їхнього зв’язку з конкретними біблійними епізодами.