Его имя носит главный вуз Харькова: почему царь заключил Каразина в тюрьму и где сегодня находится его могила

На самом деле Василий Каразин был гораздо более сложной и драматичной личностью: в 25 лет он пытался нелегально переплыть пограничную реку, чтобы сбежать из Российской империи, первым в Украине открыл метеостанцию, изобрел сухие бульонные концентраты и отсидел полгода в одиночном каземате Шлиссельбургской крепости.

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Не менее парадоксальной оказалась и его смерть. Создатель интеллектуального центра Слобожанщины умер и был похоронен за сотни километров от родной Харьковщины – в Николаеве, где его могила на старом кладбище в XIX веке едва не исчезла бесследно. Рассказываем, как потомок казацкой старшины превратил собственное село в научную лабораторию, почему он попал в царскую тюрьму, и как сегодня выглядит его могила на юге Украины.

Последнее путешествие в Крым и смерть в Николаеве

Осенью 1842 года 69-летний Василий Каразин отправился из родного имения Кручик в Харьковской области в длительное путешествие на юг. Даже в почтенном возрасте он ехал не отдыхать: ученый направлялся в Крым, чтобы опробовать на практике собственные наработки в сфере виноделия и перегонки спиртов.

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Осенняя дорога в открытом экипаже под дождями и холодным ветром оказалась роковой. Возвращаясь с полуострова, Каразин сильно простудился – болезнь стремительно перешла в тяжелое воспаление легких. Обессиленный ученый едва добрался до Николаева, где в то время при штабе Черноморского флота и в канцелярии адмирала Лазарева служил его сын – Филадельф Каразин.

Врачи оказались бессильны: 16 ноября (4 ноября по старому стилю) 1842 года Василий Каразин скончался на руках у сына в его николаевском доме. Перевезти тело в Харьковскую область по осеннему бездорожью в те времена было невозможно, поэтому основателя Харьковского университета похоронили на местном Николаевском некрополе.

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Едва не утраченная могила: черный гранит среди старого некрополя

Судьба могилы Василия Каразина на Старом городском кладбище Николаева полна драматизма. Поскольку ученый скончался во время длительного путешествия вдали от семейного имения, первоначальное оформление могилы было скромным. Прошло четыре десятилетия, в Николаеве сменились поколения, и точное место упокоения основателя Харьковского университета среди зарослей и сотен старых крестов едва не затерялось.

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Лишь в 1880-х годах, спустя более сорока лет после смерти Каразина, за дело взялись родственники просветителя и неравнодушные ученые. По архивным записям кладбищенской церкви Всех Святых и свидетельствам старожилов участок захоронения удалось локализовать неподалеку от храма и фамильных склепов известных морских династий.

Склеп, в котором похоронен Василий Каразин / фото Полина Гожбур, Суспильне Николаев

В 1887 году здесь установили строгий и величественный монумент, сохранившийся до наших дней: массивный постамент из черного полированного гранита, увенчанный высоким чугунным крестом и обнесенный металлической оградой. На гранях черного камня высечена лаконичная надпись о том, что здесь покоится основатель Харьковского университета, а также цитата из его трудов о труде на благо Родины. В советское время харьковская общественность не раз поднимала вопрос о переносе праха ученого в Харьков, однако из-за почтенного возраста захоронения и риска повредить старый некрополь могилу решили не трогать.

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Ранее мы рассказывали о том, где похоронен Николай Леонтович, и почему его не во что было обуть в гроб.

Лаборатория в Кручике: паровое отопление, сухой бульон и первая метеостанция

Чтобы понять, почему современники называли Каразина человеком энциклопедического масштаба, достаточно посмотреть на то, чем он занимался в своем семейном имении Кручик (ныне Богодуховский район Харьковской области), которое еще его прадеду подарили за службу и где его предки сроднились с казацким полковничьим родом Ковалевских. Освоив физику, химию и медицину на лекциях в знаменитом Горном корпусе в Петербурге, Каразин превратил украинское село в экспериментальный научный полигон.

Вот лишь несколько реальных изобретений и проектов, которые он реализовал у себя в имении:

Первая метеостанция в Украине. В 1810 году он оборудовал в Кручике полноценную метеорологическую станцию и первым в мире предложил создать государственную сеть метеонаблюдений, чтобы прогнозировать урожаи и избегать голода.

В 1810 году он оборудовал в Кручике полноценную метеорологическую станцию и первым в мире предложил создать государственную сеть метеонаблюдений, чтобы прогнозировать урожаи и избегать голода. Сухие пищевые концентраты. Каразин изобрел технологию вакуумного выпаривания и сушки продуктов, создав сухие бульонные порошки и овощные концентраты – прямой прообраз современной сублимированной пищи, которую он предлагал для рациона моряков в дальних плаваниях.

Каразин изобрел технологию вакуумного выпаривания и сушки продуктов, создав сухие бульонные порошки и овощные концентраты – прямой прообраз современной сублимированной пищи, которую он предлагал для рациона моряков в дальних плаваниях. Паровое отопление и селитра. Он разработал чертежи безопасной системы парового отопления зданий, открыл новые способы очистки селитры, синтезировал чистые химические соединения и даже предлагал использовать атмосферное электричество в народном хозяйстве.

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Бегство за границу, иллюзии империи и Шлиссельбургская крепость

Но главной драмой Каразина стали его попытки гуманизировать государство, которое по своей природе не терпело свободы. Еще в 1798 году 25-летний Василий Каразин в знак протеста против полицейского деспотизма императора Павла I попытался нелегально бежать за границу в Европу, переплыв реку Неман вблизи Ковно. Беглеца выдал паромщик, и его арестовали, но после личной аудиенции у царя, потрясенного такой дерзостью, юношу неожиданно помиловали.

Еще в юности Василий Каразин пытался бежать в Европу / Фото Wikimedia

Когда в 1801 году на престол вступил молодой Александр I, Каразин – как и многие образованные дворяне той эпохи – искренне поверил, что империю можно реформировать сверху с помощью науки и просвещения. Он стал советником царя и разработал проект Министерства народного образования. А в 1802 – 1804 годах осуществил главное дело своей жизни: убедил слобожанское дворянство и купечество собрать колоссальную для того времени сумму – 400 тысяч рублей серебром – на открытие университета в Харькове. Но как только подготовка была завершена, петербургские чиновники отстранили слишком самостоятельного инициатора от дел: ему не простили того, что он видел Харьковский университет автономным европейским центром на уровне Оксфорда, и на открытие собственного детища в январе 1805 года Каразин даже не смог приехать.

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Вернувшись в Кручик, он за полвека до официальной отмены крепостного права провел в своем имении собственную реформу: заменил панщину на умеренную плату, передал крестьянам землю в наследственное подворное пользование, открыл первую на Слобожанщине школу для крестьянских детей (1806 год) и создал выборную сельскую думу, где община сама решала местные споры.

Соседи-крепостники писали на него доносы, а сам Каразин продолжал посылать Александру I острые записки с требованиями ограничить самодержавие законами и прекратить казнокрадство. Развязка наступила летом 1820 года, когда в казармах петербургской гвардии обнаружили антиправительственные прокламации, а сам Каразин подал очередной меморандум с жесткой критикой правительства. Министр внутренних дел Виктор Кочубей обвинил в подстрекательстве гвардейцев именно неблагонадежного харьковского просветителя.

В августе 1820 года по личному приказу царя Василия Каразина без суда бросили в суровый каземат Шлиссельбургской крепости. Лишь через полгода, в феврале 1821 года, заключение заменили на пожизненную ссылку в имение Кручик под негласный надзор полиции и с запретом жить в столицах.

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Человек, подаривший Востоку Украины первый университет и на десятилетия опередивший свое время в науке, сполна заплатил за иллюзию о "просвещенной империи" – проведя остаток жизни под полицейским надзором и найдя последнее пристанище за сотни верст от дома под чугунным крестом старого николаевского кладбища.