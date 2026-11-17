За пять лет правления она сожгла заживо на кострах почти три сотни человек, пережила две унизительные ложные беременности на глазах у всей Европы и умерла от опухоли, которую приняла за долгожданного ребенка.

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Но самый ироничный приговор ждал фанатичную католичку уже после смерти. В Вестминстерском аббатстве в Лондоне она так и не получила собственного памятника. Более того, спустя десятилетия ее склеп вскрыли и положили прямо поверх ее гроба свинцовый гроб человека, которого Мария ненавидела больше всего на свете, – ее сводной сестры-протестантки Елизаветы I. Рассказываем документальную историю о том, как любимая принцесса превратилась в безжалостную тиранку и как сегодня выглядит ее общая с врагом могила.

От униженной бастардки до костров в Смитфилде

Мария Тюдор, которую часто ошибочно путают с позже казненной на эшафоте шотландской королевой Марией Стюарт, не родилась чудовищем. Единственный уцелевший ребенок короля Генриха VIII и его первой жены, испанской инфанты Екатерины Арагонской, в детстве была окружена роскошью и получила блестящее образование. Однако все сломалось, когда отец решил расторгнуть брак с ее матерью ради новой фаворитки – Анны Болейн, а заодно отказался от подчинения Папе Римскому.

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Жизнь 17-летней девушки перетворилося на пекло. Парламент объявил брак ее родителей недействительным, а саму Марию лишили титула принцессы и официально признали незаконнорожденной бастардкой. Ее навсегда разлучили с матерью, не пустили даже на ее похороны, а впоследствии заставили стать фрейлиной и прислуживать новорожденной дочери ненавистной Анны Болейн – маленькой принцессе Елизавете. Годы страха за собственную жизнь и унижений выковали в Марии фанатичную убежденность: все ее страдания закончатся только тогда, когда она вернет Англию к католицизму.

Этот шанс выпал ей в июле 1553 года, когда после преждевременной смерти младшего брата Эдуарда VI 37-летняя Мария триумфально въехала в Лондон как первая полноправная королева Англии. Новая правительница сразу же восстановила католические законы об ереси и запустила механизм религиозного террора, что вошло в историю как "Марианские гонения".

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За неполные четыре года (с 1555 по 1558 год) на кострах в Англии сожгли заживо не менее 284 протестантов, а еще около тридцати умерли в тюрьмах. Жертвами становились как церковные иерархи – в частности, архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер, – так и простые ремесленники или крестьяне. Среди казненных в огне было 56 женщин. Самый ужасающий случай произошел в июле 1556 года на острове Гернси, где на костре сжигали беременную протестантку Пертин Масси: от жара и болевого шока у нее прямо в пламени начались роды, но местный судебный пристав приказал бросить новорожденного младенца обратно в огонь. Именно за эти расправы на лондонской площади Смитфилд и в других городах протестантские летописцы посмертно прозвали королеву "Кровавой Мэри".

Мария I Тюдор получила прозвище "Кровавая Мэри" из-за своей жестокости / Фото Wikimedia

Трагедия лона: ложные беременности и опухоль вместо наследника

Чтобы укрепить католицизм и ни при каких обстоятельствах не передать корону протестантке Елизавете, Марии был жизненно необходим сын. В июле 1554 года 38-летняя королева вышла замуж за 27-летнего принца Филиппа Испанского (будущего короля Филиппа II). Для молодого испанца этот брак был чисто геополитической сделкой, а для немолодой по меркам XVI века и болезненной Марии – слепой, отчаянной любовью.

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Уже в сентябре 1554 года королевский двор объявил сенсацию: королева беременна. У Марии прекратились менструации, живот начал стремительно расти, появилась утренняя тошнота, и она уверяла врачей, что чувствует толчки ребенка. В Лондоне пели благодарственные молебны, мастера вырезали роскошную колыбель, подобрали штат кормилиц и даже подготовили официальные грамоты для европейских монархов, где оставалось лишь вписать дату рождения принца. В конце апреля 1555 года королева уединилась в покоях дворца Хэмптон-Корт, ожидая родов.

Однако шли недели – май, июнь, июль, – а роды не начинались. Венецианский посол докладывал, что при дворе царит растерянность, пока живот королевы не начал постепенно спадать. В начале августа Мария молча вышла из своих покоев без ребенка. Современные историки медицины называют это классическим случаем pseudocyesis – ложной (фантомной) беременности, когда из-за колоссального психологического давления и одержимого желания родить наследника женский организм сам имитирует все симптомы вынашивания плода. Унижение было тотальным, а разочарованный принц Филипп вскоре покинул Англию.

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Мария I Тюдор переживала и личную трагедию из-за ложной беременности / Фото Britannica

Во второй раз Филипп ненадолго навестил жену лишь весной 1557 года – и то лишь для того, чтобы втянуть Англию в разрушительную войну против Франции, в которой англичане позорно потеряли порт Кале, свое последнее владение на европейском континенте. Филипп навсегда покинул Англию в июле 1557 года, а уже осенью Мария вновь объявила, что беременна. Но чуда не произошло и на этот раз: что королева считала ребенком под сердцем, оказалось смертельной болезнью – вероятно, злокачественной опухолью матки или гигантской кистой яичника, осложненной водянкой.

Перед смертью обессиленная Мария с горечью сказала фрейлинам: "Когда я умру и мое тело вскроют, вы найдете на моем сердце выгравированные слова „Филипп“ и „Кале“". Она умерла утром 17 ноября 1558 года в возрасте 42 лет – одинокая, измученная болью и с осознанием того, что престол переходит к ее ненавистной сестре Елизавете.

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Одна могила на двоих: посмертное унижение в Вестминстере

В своем завещании Мария Тюдор просила лишь об одном: перезахоронить рядом с ней ее мать, Екатерину Арагонскую, и возвести для них достойное католическое надгробие. 14 декабря 1558 года королеву с почестями похоронили в северном боковом нефе часовни Генриха VII в Вестминстерском аббатстве. Только что Елизавета I укрепилась у власти и вернула стране протестантизм, последнюю волю сестры проигнорировали.

Более того, над могилой Марии так и не поставили ни одного памятника. Вместо этого во время очистки Вестминстерского аббатства от католической атрибутики рабочие просто свалили в кучу поверх могилы "Кровавой Марии" разбитые камни с демонтированных католических алтарей. Под этой грудой обломков могила первой королевы Англии пролежала почти полвека.

Но самый жестокий поворот сюжета произошел уже после того, как в марте 1603 года умерла сама бездетная Елизавета I, а на английский престол вступил король Яков I Стюарт – сын казненной Елизаветой шотландской королевы Марии Стюарт. Сначала гроб Елизаветы I торжественно похоронили в главном королевском склепе под алтарем – рядом с ее дедом Генрихом VII.

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Однако вскоре Яков I задумал грандиозную перепланировку некрополя. Самое престижное место в южной части часовни и самый дорогой мраморный мавзолей он решил отдать своей родной матери Марии Стюарт, а центральный склеп Генриха VII оставить для собственного будущего погребения. Чтобы освободить место, в 1606 году король приказал разобрать нагромождение алтарного камня над могилой Марии Тюдор в тесном северном нефе, вскрыть ее узкий подземный склеп и перенести туда гроб Елизаветы I.

Почему Мария I Тюдор и Елизавета I похоронены рядом: смотрите видео

Когда в 1867 году викторианские исследователи во главе с деканом Вестминстерского аббатства Артуром Стэнли во время поисков королевских захоронений официально открыли эту усыпальницу, они увидели поразительную картину: в узком каменном склепе массивный свинцовый гроб протестантки Елизаветы I лежал непосредственно поверх свинцового гроба католички Марии I Тюдор. Две сестры, чьи матери боролись за сердце одного короля, и чья религиозная вражда расколола Англию, оказались запертыми друг на друге в тесной каменной нише.

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К слову, ранее мы рассказывали, где похоронена Елизавета II. Если вы думали, что она покоится в Вестминстерском аббатстве, то это вовсе не так.

Невидимая королева под чужим памятником

Если сегодня зайти в северный неф часовни Генриха VII в Вестминстерском аббатстве, взгляд сразу приковывает пышный беломраморный саркофаг под сводчатым балдахином на десяти колоннах, который в 1606 году создал скульптор Максимилиан Кольт. На саркофаге в полный рост лежит величественная скульптура королевы Елизаветы I в королевской мантии, украшенной горностаем, со львом у ног.

Но лица Марии Тюдор здесь нет. На монументе отсутствует ее скульптурный портрет, ее личный девиз или отдельная плита. Для миллионов туристов это исключительно гробница легендарной Елизаветы I. И только если наклониться к самому подножию цоколя, можно заметить высеченную на латыни эпитафию, которую приказал добавить король Яков I: "Regno consortes et urna, hic obdormimus Elizabetha et Maria sorores, in spe resurrectionis" ("Соратницы по трону и гробнице, здесь спим мы, сестры Елизавета и Мария, в надежде на воскресение").

Королева, которая отправила на костер сотни людей, чтобы навсегда искоренить протестантизм и не допустить сестру к власти, в итоге превратилась в безмолвный фундамент для триумфального памятника своей главной сопернице.