Сегодня, в годовщину смерти Елизаветы II, когда эмоции первых лет после ее ухода из жизни улеглись, а новая эра британской монархии обрела четкие очертания, историки и общество продолжают осмысливать ее наследие. Значительная часть этого внимания сосредоточена не только на ее политических решениях, но и на месте ее последнего упокоения. Где именно похоронена женщина, которая семь десятилетий была символом стабильности для Содружества наций? Ответ на этот вопрос приводит нас к Виндзорскому замку, где многовековые традиции переплетаются с историей одной семьи.

Принцесса, водитель грузовика, королева: три ипостаси Елизаветы II

Елизавета Александра Мария Виндзор родилась 21 апреля 1926 года в лондонском районе Мейфер. Как дочь герцога Йоркского, второго сына правящего короля Георга V, она не рассматривалась в качестве прямой наследницы престола. Ее ранние годы прошли в атмосфере относительной уединенности, где она получала домашнее образование под присмотром матери и гувернантки Мерион Кроуфорд. Ситуация кардинально изменилась в 1936 году. После смерти Георга V престол занял дядя Елизаветы, Эдуард VIII. Однако его решение отречься от короны ради брака с разведенной американкой Уоллис Симпсон привело к тому, что отец Елизаветы стал королем Георгом VI. Десятилетняя принцесса внезапно стала первой в очереди на британский престол.

Во время Второй мировой войны юная принцесса начала активно участвовать в общественной жизни. В 1940 году, в возрасте 14 лет, она выступила впервые по радио в программе "Детский час", обратившись к детям, эвакуированным из городов из-за бомбардировок. В 1945 году Елизавета вступила в Женский вспомогательный территориальный корпус (ATS). Она прошла подготовку в качестве водителя и механика военных грузовиков. Это сделало ее первой женщиной из королевской семьи, служившей в вооруженных силах на действительной службе. Этот опыт позволил ей общаться с людьми за пределами дворца и приобрести практические навыки.

В 1947 году Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, бывшего принца Греческого и Датского. Их брак продлился 73 года, вплоть до смерти Филиппа в 2021 году. В первые годы брака, с 1949 по 1951 год, супруги жили на Мальте, где Филипп служил офицером Королевского флота. Это был единственный период в жизни Елизаветы, когда она могла вести относительно обычную жизнь жены морского офицера. Помимо государственных обязанностей, у королевы были серьезные увлечения. Она была известна своей любовью к собакам породы корги – за всю жизнь у нее было более 30 таких собак, большинство из которых происходили от ее первой любимицы Сьюзен. Также Елизавета II была признанным экспертом по разведению скаковых лошадей, регулярно посещала конные скачки, а ее лошади одержали сотни побед на соревнованиях.



В 1947 году Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена / Фото Getty Images

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Между традицией и современностью: как Елизавета II сохранила монархию в XXI веке

Путь Елизаветы к трону начался во время ее визита в Кению. 6 февраля 1952 года она получила известие о внезапной смерти своего отца, короля Георга VI. В возрасте 25 лет она вернулась в Лондон уже как королева. Ее коронация, что состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве, стала первой подобной церемонией, которую транслировали по телевидению. По оценкам, только в Великобритании трансляцию посмотрели 27 миллионов человек, что способствовало популяризации телевидения как средства массовой информации.

Правление Елизаветы II длилось 70 лет и 214 дней. За это время она работала с 15 премьер-министрами Великобритании. Первым был Уинстон Черчилль, занимавший этот пост во время ее вступления на престол, а последней стала Лиз Трасс, которую королева назначила за два дня до своей смерти. На международной арене Елизавета II встречалась с 14 президентами США (от Гарри Трумэна до Джо Байдена) и совершила сотни государственных визитов. Она сыграла ключевую роль в преобразовании Британской империи в Содружество наций, регулярно посещая страны-участницы и поддерживая дипломатические связи.



Елизавета II правила более 70 лет / Фото Getty Images

Ее пребывание на троне сопровождалось значительными общественными и политическими изменениями. Она стала свидетельницей деколонизации Африки и Карибского бассейна, Холодной войны, вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество и последующего выхода из ЕС (Брексита). Институт монархии также подвергался критике и переживал кризисы. В 1992 году, который королева назвала "annus horribilis" (ужасный год), распались браки троих ее детей, а в Виндзорском замке произошел масштабный пожар. В 1997 году, после гибели принцессы Дианы, королевская семья столкнулась с резким падением общественной поддержки из-за первоначального отсутствия публичной реакции. Однако Елизавета II смогла адаптироваться к требованиям времени: она выступила с телевизионным обращением к нации, согласилась платить налог на прибыль и открыла часть Букингемского дворца для туристов, чтобы финансировать ремонт королевских резиденций.

Операция "Лондонский мост": 10 дней, которые изменили Британию

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии. Согласно официальному свидетельству о смерти, причиной стала преклонная старость. Ей было 96 лет. Смерть монарха запустила правительственный план под кодовым названием "Операция Лондонский мост", а поскольку она скончалась в Шотландии, параллельно была запущена "Операция Единорог". Эти планы подробно регламентировали все действия государства на следующие десять дней: от уведомления правительственных чиновников до организации государственных похорон.

Процесс прощания начался в Эдинбурге, где гроб с телом королевы был выставлен в соборе Святого Эгидия. Впоследствии его перевезли самолетом в Лондон. С 14 по 19 сентября гроб находился в Вестминстер-холле – старейшем здании британского парламента. Чтобы отдать последнюю дань уважения королеве, сотни тысяч людей выстроились в очередь, которая простиралась вдоль реки Темзы более чем на 16 километров. Время ожидания в этой очереди местами превышало 24 часа, что стало свидетельством уважения граждан к покойной.

Государственные похороны состоялись 19 сентября 2022 года в Вестминстерском аббатстве. Это были первые государственные похороны в Великобритании со времени смерти Уинстона Черчилля в 1965 году. На церемонии присутствовали около 2000 гостей, среди которых были главы государств, правительств и члены королевских семей со всего мира. После службы в Вестминстере гроб перевезли к арке Веллингтона на государственном лафете, который тянули 142 моряка Королевского флота – традиция, берущая начало с похорон королевы Виктории в 1901 году. Оттуда катафалк отправился в Виндзор для проведения последней службы.

Рядом с Филиппом, родителями и сестрой: тайна виндзорской усыпальницы

Несмотря на то, что государственные похороны проходили в Вестминстерском аббатстве, британских монархов там не хоронят уже более двух веков. Последним королем, похороненным в Вестминстере, был Георг II в 1760 году. Местом захоронения Елизаветы II стала часовня Святого Георгия, расположенная на территории Виндзорского замка. Это готическое здание, заложенное в XIV веке, является духовным центром Ордена Подвязки и традиционным местом упокоения многих английских и британских правителей, в частности Генриха VIII и Карла I.

Однако Елизавета II похоронена не в главном нефе часовни и не в Королевском склепе (Royal Vault), что расположен под хорами. Ее последним пристанищем стала Мемориальная часовня короля Георга VI – небольшая пристройка к северному хору часовни Святого Георгия. Елизавета II лично заказала строительство этой пристройки в 1962 году как постоянное место захоронения для своего отца. До этого времени тело Георга VI находилось в Королевском склепе. В 1969 году строительство часовни было завершено, и останки короля перенесли туда. В 2002 году там похоронили королеву-мать Елизавету, а также поместили прах принцессы Маргарет. Сестра королевы была кремирована именно для того, чтобы ее прах мог поместиться в этой небольшой семейной часовне рядом с родителями.

Как выглядит могила Елизаветы II: смотрите видео

Вечером 19 сентября 2022 года состоялась частная семейная служба, во время которой гроб Елизаветы II опустили в Мемориальную часовню. В тот же день из Королевского склепа был поднят гроб ее мужа, принца Филиппа, скончавшегося годом ранее. Согласно первоначальному плану, он временно находился в склепе, ожидая смерти супруги, чтобы быть похороненным рядом с ней. Во время этой же службы лорд-камергер сломал свой служебный жезл и положил его на гроб королевы, что символизировало завершение его службы монарху.



Елизавета II покоится рядом со своим любимым Филиппом / Фото Getty Images

Сейчас место захоронения отмечено новой плитой из черного бельгийского мрамора, вмонтированной в пол часовни. На ней латунными буквами выгравированы имена членов семьи: "George VI 1895 – 1952", "Elizabeth 1900 – 2002", между ними расположена металлическая звезда Ордена Подвязки, а ниже – "Elizabeth II 1926 – 2022" и "Philip 1921 – 2021". Дизайн плиты сдержан и соответствует общему стилю мемориала.

Правление Елизаветы II охватило эпоху стремительных технологических, социальных и геополитических изменений. Она сумела сохранить актуальность института монархии в мире, который становился все более демократичным и глобализированным. Ее подход к исполнению обязанностей основывался на нейтралитете, постоянстве и служении обществу, что позволило ей стать объединяющей фигурой для многих наций. Мемориальная часовня короля Георга VI в Виндзоре, где она похоронена, отражает ее приоритеты: это не монументальный мавзолей, а семейное место упокоения. Воссоединение с родителями, сестрой и мужем под одной мраморной плитой стало логическим завершением ее жизненного пути. Для историков и посетителей Виндзорского замка это место остается материальным напоминанием о монархе, чья жизнь была неразрывно связана с историей ХХ и начала ХХI веков.