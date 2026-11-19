Вилорог обитает на открытых просторах Северной Америки, где от преследователя часто приходится спасаться бегством. Здесь важно не только оторваться от хищника, но и продолжать бег, пока он еще не прекратил погоню.

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Как быстро бегает вилорог и почему долго не устает?

Вилорог – самое быстрое наземное млекопитающее Америки, которое может разгоняться примерно до 90 километров в час, сообщает Discover Wildlife. Однако особенно впечатляет его способность поддерживать высокий темп далеко за пределами короткого рывка.

Зафиксированы наблюдения, когда вилороги преодолевали 6,6 километра со скоростью около 56 километров в час. Поэтому сравнение с гепардом зависит от дистанции: максимальная скорость и способность долго бежать быстро – разные преимущества.

Почему это животное настолько быстрое / Фото Wikimedia Commons

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Такие возможности обеспечивает строение тела. У вилорога длинные ноги, относительно легкое туловище и широкая трахея, по которой воздух поступает в легкие. Упругие подушечки на копытах смягчают удары о землю во время бега. Все это помогает быстро передвигаться и снабжать мышцы кислородом при нагрузке.

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Почему вилорог похож на антилопу, хотя и не является ею?

Стройное тело, тонкие ноги и рога легко вводят в заблуждение: вилорога часто называют американской антилопой. На самом деле он принадлежит к отдельному семейству вилорогих и является его единственным современным представителем. Среди его ближайших живых родственников – жирафы.

Сходство с антилопами возникло из-за жизни в похожих условиях. На открытых равнинах разным животным пригодились одинаковые черты: легкое телосложение и длинные ноги, которые помогают убегать от преследователей.

Даже рога вилорога устроены необычно. Внутри находится костная основа, которая остается на месте, а внешний роговой чехол ежегодно сбрасывается и отрастает заново.

Олени сбрасывают свои костные рога полностью, а настоящие антилопы сохраняют внешний роговой покров. Вилорог сочетает в себе особенности обоих видов, оставаясь отдельной ветвью родословной млекопитающих.