Вилоріг мешкає на відкритих просторах Північної Америки, де від переслідувача часто доводиться рятуватися втечею. Тут важливо не лише відірватися від хижака, а й продовжувати біг, коли той іще не припинив погоню.

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Як швидко бігає вилоріг і чому довго не втомлюється?

Вилоріг – найшвидший наземний ссавець Америки, який може розганятися приблизно до 90 кілометрів на годину, повідомляє Discover Wildlife. Проте особливо вражає його здатність підтримувати високий темп далеко за межами короткого ривка.

Зафіксовано спостереження, коли вилороги долали 6,6 кілометра зі швидкістю близько 56 кілометрів на годину. Тому порівняння з гепардом залежить від дистанції: найвища швидкість і здатність довго бігти швидко – різні переваги.

Чому ця тварина настільки швидка / Фото Wikimedia Commons

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Такі можливості забезпечує будова тіла. Вилоріг має довгі ноги, відносно легкий тулуб і широку трахею, якою повітря надходить до легень. Пружні подушечки на копитах пом’якшують удари об землю під час бігу. Усе це допомагає швидко рухатися й забезпечувати м’язи киснем під навантаженням.

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Чому вилоріг схожий на антилопу, хоча не є нею?

Струнке тіло, тонкі ноги та роги легко вводять в оману: вилорога часто називають американською антилопою. Насправді він належить до окремої родини вилорогових і є її єдиним сучасним представником. Серед його найближчих живих родичів – жирафи.

Подібність до антилоп виникла через життя у схожих умовах. На відкритих рівнинах різним тваринам стали в пригоді однакові риси: легка статура й довгі ноги, які допомагають тікати від переслідувачів.

Навіть роги вилорога влаштовані незвично. Усередині є кісткова основа, яка залишається на місці, а зовнішній роговий чохол щороку скидається й відростає знову.

Олені скидають свої кісткові роги повністю, а справжні антилопи зберігають зовнішній чохол. Вилоріг поєднує особливості обох, залишаючись окремою гілкою родоводу ссавців.