Такого удивительного обитателя зафиксировали ученые в региональном ландшафтном парке "Стильское Горбогорье" на Львовщине. Это звездочник, или Geastrum – род грибов, название которого буквально переводится с древнегреческого как "земная звезда".

На ранних стадиях жизни гриб ничем не выдает своей удивительной природы. Он развивается под землей в виде невзрачного светлого шарика. Но только что наступает время выпускать споры, его толстая внешняя оболочка лопается от верхушки до основания и распадается на 5 – 10 заостренных лепестков-лучей, которые выворачиваются наружу и поднимают центральную часть над влажной почвой.

Как влага управляет лучами гриба

Самая поразительная особенность некоторых видов звездочника – их способность работать как природный гигрометр. Ткани наружных лучей обладают гигроскопичностью: клетки на разных слоях лепестка по-разному впитывают и отдают воду.

Когда в лесу стоит сухая солнечная погода, влага быстро испаряется, нижний слой клеток сжимается, и лучи плотно сворачиваются назад, окутывая центральный шар твердым защитным панцирем от пересыхания. Только что влажность воздуха повышается или начинается моросящий дождь, клетки мгновенно впитывают микрокапли воды, набухают, и звезда буквально на глазах снова раскрывается на всю ширину.

Удивительный гриб во Львовской области: фото

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У парку «Стільське Горбогір’я» помітили рідкісний гриб зірковик Geastrum: гігроскопічні властивості променів, катапульта для спор та чому його не можна їсти.

Балистика дождевой капли

Такая сложная механика необходима грибу для успешного размножения. В центре раскрытой звезды расположена прочная замкнутая сумка со спорами, на самой вершине которой находится крошечное круглое отверстие – перист. Когда во время непогоды тяжелая капля дождя с высоты падает точно на упругий купол этого мешка, она действует подобно кузнечному молотку. Внутри создается избыточное давление воздуха, и через верхнее отверстие струей вырывается густое облачко коричневой споровой пыли на высоту до 10 – 15 сантиметров.

Далее эти частицы подхватываются потоками ветра и разносится на сотни метров по лесному урочищу.

Почему земляную звезду не кладут на сковороду

Несмотря на эффектный вид, звездочник абсолютно непригоден для кулинарии. Его взрослые плодовые тела имеют чрезвычайно жесткую, сухую и кожистую структуру, что по плотности напоминает старый кусок картона или подошву обуви.

Хотя большинство видов рода Geastrum не содержат смертельных токсинов, они не обладают никакой пищевой ценностью и считаются несъедобными. Употреблять их в пищу не стоит даже после длительного отваривания из-за высокого риска сильного расстройства пищеварения.

В последние годы экстракты этих грибов активно исследуют в лабораториях. Ученые обнаружили в отдельных видах соединения с антиоксидантными свойствами и способностью влиять на процессы свертывания крови. Однако эти эксперименты носят сугубо фундаментальный характер и проводятся только на клеточных культурах. Любые попытки готовить из диких звездочек домашние настойки или мази смертельно опасны.

В природе земляная звезда выполняет незаменимую экологическую функцию: ее мицелий разлагает опавшую листву и старую кору деревьев, возвращая в лесную почву ценные минералы. Если вам посчастливится найти такую живую звезду среди мха, лучше всего просто полюбоваться ею, сделать несколько ярких фотографий и оставить нетронутой в лесу.