Саме такого дивовижного мешканця зафіксували науковці в регіональному ландшафтному парку "Стільське Горбогір’я" на Львівщині. Це зірковик, або Geastrum – рід грибів, чия назва буквально перекладається з давньогрецької як "земляна зірка".

На ранніх стадіях життя гриб нічим не видає своєї дивовижної природи. Він розвивається під землею у вигляді непоказної світлої кульки. Але щойно настає час випускати спори, його товста зовнішня оболонка лопається від верхівки до основи й розпадається на 5 – 10 загострених пелюсток-променів, які вивертаються назовні та підіймають центральну частину над вологим ґрунтом.

Як волога керує променями гриба

Найбільш приголомшлива особливість деяких видів зірковика – їхня здатність працювати природним гігрометром. Тканини зовнішніх променів мають властивість гігроскопічності: клітини на різних шарах пелюстки по-різному вбирають і віддають воду.

Коли в лісі стоїть суха сонячна погода, волога швидко випаровується, нижній шар клітин стискається, і промені щільно загортаються назад, огортаючи центральну кулю твердим захисним панциром від пересихання. Щойно вологість повітря зростає або починається мжичка, клітини миттєво вбирають мікрокраплі води, набухають, і зірка буквально на очах знову розгортається на повну ширину.

Дивовижний гриб на Львівщині: фото

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У парку «Стільське Горбогір’я» помітили рідкісний гриб зірковик Geastrum: гігроскопічні властивості променів, катапульта для спор та чому його не можна їсти.

Балістика дощової краплі

Така складна механіка потрібна грибу для успішного розмноження. У центрі розкритої зірки розташована міцна замкнена сумка зі спорами, на самій верхівці якої є крихітний круглий отвір – перистом. Коли під час негоди важка крапля дощу з висоти падає точно на пружний купол цієї сумки, вона діє подібно до ковальського хутра. Усередині створюється надлишковий тиск повітря, і крізь верхній отвір струменем виривається густа хмарка коричневого спорового пилу на висоту до 10 – 15 сантиметрів.

Далі ці частинки підхоплюють потоки вітру й розносять на сотні метрів лісовим урочищем.

Чому земляну зірку не несуть на сковорідку

Попри ефектний вигляд, зірковик абсолютно непридатний для кулінарії. Його дорослі плодові тіла мають надзвичайно жорстку, суху та шкірясту структуру, що за щільністю нагадує старий шматок картону чи взуттєвої підошви.

Хоча більшість видів роду Geastrum не містять летальних токсинів, жодної харчової цінності вони не несуть і вважаються неїстівними. Вживати їх у їжу не варто навіть після тривалого відварювання через високий ризик сильного розладу травлення.

Останніми роками екстракти цих грибів активно досліджують у лабораторіях. Вчені виявили в окремих видах сполуки з антиоксидантними властивостями та здатністю впливати на процеси згортання крові. Проте ці експерименти мають суто фундаментальний характер і проводяться лише на клітинних культурах. Будь-які спроби готувати з диких зірковиків домашні настоянки чи мазі смертельно небезпечні.

У природі земляна зірка виконує незамінну екологічну функцію: її міцелій розкладає опале листя та стару кору дерев, повертаючи в лісовий ґрунт цінні мінерали. Якщо вам пощастить знайти таку живу зірку серед моху, найкраще просто помилуватися нею, зробити кілька яскравих фотографій і залишити недоторканою в лісі.