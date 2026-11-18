Главная ценность этого гриба заключается не в плодовых телах, а в его мицелии. Мицелий хлороцибории вырабатывает особый природный пигмент ксилиндеин, который глубоко пропитывает волокна древесины и придает ей стойкий бирюзово-изумрудный оттенок, который не выцветает даже тогда, когда самые крошечные чашечки уже давно исчезли, рассказывает "Лесовица".

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Это свойство заметили еще в XV веке: европейские краснодеревщики и итальянские мастера интарсии специально искали в лесах пронизанные грибницей дубовые ветки и поленья. Из такой естественно окрашенной древесины вырезали тонкие декоративные вставки для роскошной дворцовой мебели, музыкальных инструментов, шкатулок и сложных деревянных мозаик, которые до сих пор хранят яркие бирюзовые узоры в музейных коллекциях.

Уникальный гриб / Фото Picture this

В кулинарии хлороциборию не используют: гриб не ядовит, но из-за микроскопических размеров и жесткой, тонкой мякоти не имеет никакой пищевой ценности. Заметить его бирюзовые диски на старых пнях и поваленных ветвях можно с июня по ноябрь после обильных дождей, а необычный изумрудный след внутри мертвого дуба остается заметным в любое время года.