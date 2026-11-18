Головна цінність цього гриба криється не у плодових тілах, а в його грибниці. Міцелій хлороциборії виробляє особливий природний пігмент ксиліндеїн, який глибоко просочує волокна деревини й надає їй стійкого бірюзово-смарагдового відтінку, що не вицвітає навіть тоді, коли самі крихітні чашечки вже давно зникли, розповідає "Лісовиця".

Adv

Цю властивість помітили ще у 15 столітті: європейські червонодеревники та італійські майстри інтарсії навмисно шукали в лісах пронизані грибницею дубові гілки й колоди. З такої природно забарвленої деревини вирізали тонкі декоративні вставки для розкішних палацових меблів, музичних інструментів, скриньок і складних дерев'яних мозаїк, які досі зберігають яскраві бірюзові візерунки в музейних колекціях.

Унікальний гриб / Фото Picture this

У кулінарії хлороциборію не використовують: гриб не є отруйним, але через мікроскопічний розмір і жорстку, тонку м'якоть не має жодної харчової цінності. Помітити його бірюзові диски на старих пеньках і повалених гілках можна з червня до листопада після рясних дощів, а незвичний смарагдовий слід усередині мертвого дуба залишається помітним у будь-яку пору року.