"Куда ты лезешь, дядя?" – слышно на видео, пока работники пытаются разглядеть находку. Сначала они решили, что перед ними крыса, затем предположили, что это бобр, но в конце концов пришли к выводу: больше всего животное похоже на обычного хомяка, сообщает "Ровнооблэнерго".

Как он оказался на проводе воздушной линии 35 кВ, точно неизвестно. Работники предположили, что грызун мог зацепиться за него во время натяжки и так вместе с проводом подняться над землей. Оставался другой вопрос – как вернуть маленького путешественника вниз.

Как хомяка сняли с провода?

Работники решили снова опустить провод на землю. Когда он оказался достаточно низко, животное смогло соскочить и сразу убежало. Только после этого энергетики завершили работу, повторно натянули провод и подали напряжение. Поэтому эту историю не стоит воспринимать как случай, когда хомяк сидел на линии под напряжением 35 кВ и чудом избежал удара током: животное заметили именно во время ремонтных работ.

В Ровенской области спасали хомяка с электропровода: смотрите видео

Необычный эпизод быстро рассмешил пользователей в соцсетях. "Еще один член бригады", – пошутил один из комментаторов под видео. Другие больше обратили внимание на то, что работники не проигнорировали животное.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Большое спасибо энергетикам за неравнодушие и чуткое отношение к маленькому путешественнику!

– написали в комментариях.

Почему птиц на проводах обычно не поражает током?

Ранее 24 Канал уже писал, что секрет здесь вовсе не в особом строении птичьих лап. Главная причина – отсутствие значительной разницы электрических потенциалов между двумя точками, которых касается тело. Если птица сидит только на одном проводе, обе ее лапы находятся практически под одинаковым потенциалом. Поэтому через тело не проходит такой ток, который мог бы поразить ее.

Опасность возникает, когда животное одновременно касается двух проводов с разным потенциалом или провода и заземленного элемента опоры. Тогда его тело становится частью электрической цепи, а последствия могут быть смертельными. Тот же физический принцип касается не только птиц.

Теоретически небольшое животное также может находиться на одном проводе под напряжением, если не создает пути для тока между точками с разными потенциалами. Но хомяку из Ровенской области проверять эту физику на практике не пришлось. Его заметили во время ремонта, безопасно спустили на землю, а линию вернули в строй уже после того, как маленький "член бригады" исчез с места событий.