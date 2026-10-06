"Куди ти лізеш, дядя?" – чути на відео, поки працівники намагаються роздивитися знахідку. Спочатку вони вирішили, що перед ними щур, потім припустили, що це бобер, але зрештою дійшли висновку: найбільше тварина схожа на звичайного хом'яка, повідомляє Рівнеобленерго.

Як він опинився на проводі повітряної лінії 35 кВ, достеменно невідомо. Працівники припустили, що гризун міг зачепитися за нього під час натягування і так разом із проводом піднятися над землею. Залишалося інше питання – як повернути маленького мандрівника вниз.

Як хом'яка зняли з дроту?

Працівники вирішили знову опустити провід до землі. Коли він опинився достатньо низько, тварина змогла зіскочити й одразу побігла геть. Лише після цього енергетики завершили роботу, повторно натягнули провід і подали напругу. Тому історію не варто сприймати як випадок, коли хом'як сидів на лінії під напругою 35 кВ і дивом уникнув удару струмом: тварину помітили саме під час ремонтних робіт.

На Рівненщині з електродроту рятували хом'яка: дивіться відео

Незвичайний епізод швидко розсмішив користувачів у соцмережах. "Ще один член бригади", – пожартував один із коментаторів під відео. Інші більше звернули увагу на те, що працівники не проігнорували тварину.

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Велика подяка енергетикам за небайдужість та чуйне ставлення до малого мандрівника!

– написали у коментарях.

Чому птахів на дротах зазвичай не вражає струмом?

Раніше 24 Канал уже писав, що секрет тут зовсім не в особливій будові пташиних лап. Головна причина – відсутність значної різниці електричних потенціалів між двома точками, яких торкається тіло. Якщо птах сидить лише на одному проводі, обидві його лапи перебувають практично під однаковим потенціалом. Тому через тіло не виникає такого струму, який міг би його вразити.

Небезпека з'являється, коли тварина одночасно торкається двох проводів із різним потенціалом або проводу та заземленого елемента опори. Тоді її тіло стає частиною електричного кола, а наслідки можуть бути смертельними. Той самий фізичний принцип стосується не лише птахів.

Теоретично невелика тварина також може перебувати на одному проводі під напругою, якщо не створює шляху для струму між точками з різними потенціалами. Та хом'яку з Рівненщини перевіряти цю фізику на практиці не довелося. Його помітили під час ремонту, безпечно спустили на землю, а лінію повернули в роботу вже після того, як маленький "член бригади" зник із місця подій.