В Украине есть место, где небо обрушилось на землю: что случилось с алмазами, которым сотни миллионов лет

Колоссальный взрыв, мощность которого в тысячи раз превышала силу современного ядерного арсенала, мгновенно испарил миллионы тонн земной коры и оставил после себя гигантскую воронку диаметром 8,5 километра и глубиной до 800 метров. За сотни миллионов лет ветры, дожди и ледники сгладили острые края этой космической раны, однако недра Иллинецкой астроблемы до сих пор сохраняют уникальные следы внеземной катастрофы, рассказывает mikul.ekolog.

Adv

Под действием невероятного давления и мгновенного нагрева до тысяч градусов в момент столкновения обычный углерод в местных горных породах мгновенно кристаллизовался в настоящие микроскопические импактные алмазы. Сегодня этот геологический памятник входит в мировые каталоги как одно из немногих мест на планете, где можно воочию увидеть расплавленные и застывшие в результате космического удара породы – зювиты.

Здесь миллионы лет назад упал метеорит / Фото "20 минут"

Реклама

Для жителей окрестных сел Подолья космическое наследие веками служило вполне практичным строительным материалом. Местные крестьяне добывали особую плотную глину и камень, сформированные взрывной волной, и использовали их для возведения фундаментов, кладки печей и обмазки стен традиционных домов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Именно поэтому выражение о "космическом ремонте" в этих краях имеет вполне буквальное научное обоснование: стены старинных зданий действительно содержат минералы, образовавшиеся во время падения астероида.