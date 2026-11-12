В Україні є місце, де небо впало на землю: що сталося з алмазами, яким сотні мільйонів років

Колосальний вибух, потужність якого в тисячі разів перевищувала силу сучасного ядерного арсеналу, миттєво випарував мільйони тонн земної кори та залишив по собі гігантську вирву діаметром 8,5 кілометра та завглибшки до 800 метрів. За сотні мільйонів років вітри, дощі й льодовики згладили гострі краї цієї космічної рани, проте надра Іллінецької астроблеми досі зберігають унікальні сліди позаземної катастрофи, розповідає mikul.ekolog.

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Під дією неймовірного тиску та миттєвого нагрівання до тисяч градусів у момент зіткнення звичайний вуглець у місцевих гірських породах миттєво кристалізувався у справжні мікроскопічні імпактні алмази. Сьогодні ця геологічна пам'ятка входить до світових каталогів як одне з небагатьох місць на планеті, де можна на власні очі побачити розплавлені та застиглі внаслідок космічного удару породи – зювіти.

Тут мільйони років тому упав метеорит / Фото "20 хвилин"

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Для жителів навколишніх сіл Поділля космічна спадщина століттями слугувала цілком практичним будівельним матеріалом. Місцеві селяни видобували специфічну щільну глину та камінь, сформовані вибуховою хвилею, і використовували їх для зведення фундаментів, мурування печей та обмазування стін традиційних хат.

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Саме тому вислів про "космічний ремонт" у тутешніх краях має цілком буквальне наукове підґрунтя: стіни старовинних будівель дійсно містять мінерали, народжені під час падіння астероїда.