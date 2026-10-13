Здесь росли гигантские вымершие реликтовые деревья – прародители современных хвойных пород. Во время штормов, резких потеплений или нашествия насекомых эти гиганты буквально захлебывались от выделения сока, заживляя раны толстыми струями густой смолы, рассказывает VOXORIUM_UA.

Стекая по стволам, смола заключала в себя все живое: пыльцу, споры папоротника, кору, муравьев, мошек и волоски растений. Когда море наступало и затопляло девственный лес, эта масса не гнила без доступа кислорода. Она опускалась на песчаное дно, засыпалась донным илом и глауконитовыми песками и под колоссальным давлением воды медленно погружалась в геологическую вечность, проходя процесс полимеризации.

Почему ровенский камень уникален

Долгое время главным монополистом "солнечного камня" считали Балтику. Однако в конце XIX – начале XX века выдающийся украинский геолог и академик Павел Тутковский научно доказал: украинский янтарь не был принесен ледником с севера, как утверждали скептики. Он сформировался здесь, на месте, в так называемой киевской системе песчано-глинистых отложений.

Более того – полесские месторождения возле Клесова, Дубровицы и Сарн обладают уникальными особенностями. Ровенский янтарь славится своей палитрой, которая не ограничивается привычным желто-медовым оттенком: здесь встречаются коньячные, вишневые, молочно-белые и даже редкие зеленоватые самоцветы.

Почему полосский янтарь уникален: смотрите видео

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Благодаря особым геохимическим условиям законсервированные в нем инклюзии (доисторические насекомые и растительные остатки) сохранились с феноменальной детализацией – вплоть до тонких жилок на крыльях древних ос, которых наука изучает до сих пор.

Янтарная лихорадка уничтожает леса

От спокойного кустарного сбора, когда крестьяне находили куски смолы просто после весенней вспашки или на дне ручьев, Полесье резко вступило в эпоху безжалостной "янтарной лихорадки". В погоне за большими кусками на смену лопатам пришли промышленные мотопомпы – самодельные агрегаты с мощными пожарными рукавами, которые закачивают тонны воды под землю под бешеным давлением.

Такой метод оказался смертельным ударом для природы. Струи воды не просто выносили камни, более легкие, чем вода, на поверхность – они полностью разрушали плодородную почву и донные песчаные пласты. Размытая почва превращается в жидкую пульпу, торф и гумус вымываются навсегда, оставляя после себя бесплодный песок.

Кроме того, мотопомпа подмывает корни сосен за считанные минуты – деревья падают сотнями гектаров, превращая лес в мертвый завал. На месте густых дубрав и ягодников появляются глубокие вырытые обрывы и мутные канавы с стоячей водой, в которых падает уровень грунтовых вод, а окружающие болота высыхают. Из космоса эти районы напоминают сплошные лунные кратеры.