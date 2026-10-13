Тут росли гігантські вимерлі реліктові дерева – прабатьки сучасних хвойних порід. Під час штормів, різких потеплінь або нашесть комах ці велетні буквально захлиналися від виділення соку, заліковуючи рани товстими струменями густої живиці, розповідає VOXORIUM_UA.

Стікаючи по стовбурах, смола ув’язнювала в собі все живе: пилок, спори папороті, кору, мурах, мошок та волоски рослин. Коли море наступало й затоплювало праліс, ця маса не згнивала без доступу кисню. Вона опускалася на піщане дно, засипалася донним мулом і глауконітовими пісками та під колосальним тиском води повільно канули в геологічну вічність, проходячи шлях полімеризації.

Чим унікальний рівненський камінь

Тривалий час головним монополістом "сонячного каменю" вважали Балтику. Проте наприкінці XIX – на початку XX століття видатний український геолог та академік Павло Тутковський науково довів: український бурштин не принесений льодовиком з півночі, як стверджували скептики. Він сформувався тут, на місці, у так званій київській світі піщано-глинистих відкладів.

Ба більше – поліські поклади біля Клесова, Дубровиці та Сарн мають унікальні особливості. Рівненський бурштин славиться своєю палітрою, яка не обмежується звичним жовто-медовим відтінком: тут трапляються коньячні, вишневі, молочно-білі та навіть рідкісні зеленуваті самоцвіти.

Чим унікальний поліський бурштин: дивіться відео

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Завдяки особливим геохімічним умовам законсервовані в ньому інклюзи (доісторичні комахи та рослинні рештки) збереглися з феноменальною деталізацією — аж до тонких жилок на крилах стародавніх ос, яких наука вивчає досі.

Бурштинова лихоманка знищує ліси

Від спокійного кустарного збирання, коли селяни знаходили шматки смоли просто після весняної оранки або на дні струмків, Полісся різко ступило в епоху безжальної "бурштинової лихоманки". У погоні за великими фракціями на зміну лопатам прийшли промислові мотопомпи – саморобні агрегати з потужними пожежними рукавами, які закачують тони води під землю під скаженим тиском.

Такий метод виявився смертельним ударом для природи. Струмені води не просто діставали каміння, легше за воду, на поверхню – вони вщент розбивали родючий ґрунт і донні піщані пласти. Розмитий ґрунт перетворюється на рідку пульпу, торф та гумус вимиваються назавжди, лишаючи після себе безплідний пісок.

Також мотопомпа підмиває коріння сосен за лічені хвилини – дерева падають сотнями гектарів, перетворюючи ліс на мертвий завал. На місці густих дібров і ягідників з'являються глибокі розриті урвища та каламутні канави з мертвою водою, в яких падає рівень ґрунтових вод, а навколишні болота засихають. З космосу ці райони нагадують суцільні місячні кратери.