Кошмар из подземной норы: как выглядит самый страшный паук в мире

В отличие от большинства пауков, которые пытаются спрятаться от человека, этот обитатель восточного побережья Австралии при малейшей опасности принимает боевую стойку, демонстрируя готовность к нападению, сообщает Australian Museum.

Adv

Внешний вид лийкопавутинника поражает своей монолитной структурой. Взрослые особи достигают в длину от 1 до 5 сантиметров, однако из-за широко расставленных крепких конечностей кажутся значительно больше.

Передняя часть тела – массивная головогрудь – полностью лишена волосяного покрова, имеет гладкую фактуру и глубокий смолисто-черный глянцевый блеск. Брюшко хищника плотное, темно-бурого или угольного оттенка, покрыто редкими короткими щетинками.

Как выглядит самый страшный паук в мире: смотрите видео

Оружие, сильнее человеческих ногтей

Главная анатомическая деталь, наводящая ужас даже на исследователей, – это гигантские изогнутые хелицеры (клыки). Они направлены строго вниз, как у древних саблезубых хищников, достигают более 5 миллиметров в длину и обладают колоссальной механической прочностью. Сила укуса этого паука настолько большая, что его клыки способны легко пробить не только плотную кожу или человеческий ноготь, но и толстую подошву летней обуви.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В момент раздражения паук поднимает передние ноги вверх, раскрывает челюсти, на кончиках которых нередко выступают капли токсина, и молниеносно наносит серию ударов. Свое жилище хищник устраивает во влажных расщелинах, под поваленными деревьями или в подвалах домов, выстилая нору плотной паутиной в форме широкой воронки с сигнальными нитями. Стоит добыче задеть край полотна, как паук вылетает из темноты за долю секунды.