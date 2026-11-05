Кошмар із підземної нори: як виглядає найстрашніший павук у світі

На відміну від більшості павуків, які намагаються сховатися від людини, цей мешканець східного узбережжя Австралії за найменшої небезпеки займає бойову стійку, демонструючи готовність до нападу, розповідає Australian museum.

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Зовнішність лійкопавутинника вражає своєю монолітною структурою. Дорослі особини досягають завдовжки від 1 до 5 сантиметрів, проте через широко розставлені міцні кінцівки здаються значно більшими.

Передня частина тіла – масивна головогрудь – повністю позбавлена волосяного покриву, має гладку фактуру та глибокий смолисто-чорний глянцевий блиск. Черевце хижака щільне, темно-бурого або вугільного відтінку, вкрите рідкими короткими щетинками.

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Зброя, сильніша за людські нігті

Головна анатомічна деталь, що наводить жах навіть на дослідників, – це гігантські вигнуті хеліцери (ікла). Вони спрямовані строго вниз, як у древніх шаблезубих хижаків, досягають понад 5 міліметрів завдовжки та мають колосальну механічну міцність. Сила укусу цього павука настільки велика, що його ікла здатні легко пробити не лише щільну шкіру чи людський ніготь, але й товсту підошву літнього взуття.

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У момент роздратування павук піднімає передні ноги догори, розкриває щелепи, на кінчиках яких нерідко виступають краплі токсину, і блискавично завдає серії ударів. Своє житло хижак облаштовує у вологих розколинах, під поваленими деревами або в підвалах будинків, вистилаючи нору щільною павутиною у формі широкої лійки з сигнальними нитками. Варто здобичі зачепити край полотна, як павук вилітає з темряви за частку секунди.