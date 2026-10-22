Стоит смотреть под ноги: куда исчезают змеи зимой и почему могут появиться просто посреди морозов

Змеи – эктотермные животные, поэтому температура их тела в значительной степени зависит от окружающей среды. Когда становится холоднее, обмен веществ, дыхание и сердцебиение замедляются, а само животное переходит в состояние, которое называют брумацией, пишет Марта Стюарт.

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Это не непрерывный глубокий сон. Змея сохраняет способность двигаться и при благоприятных условиях даже посреди зимы может ненадолго покинуть укрытие. Именно поэтому после нескольких неожиданно теплых дней встретить пресмыкающееся можно тогда, когда кажется, что все змеи давно должны были исчезнуть до весны.

Что происходит со змеей, когда наступают холода?

При низкой температуре змеи уже не могут поддерживать такой же уровень активности, как летом. Их движения замедляются, а пищеварение работает настолько неэффективно, что в холодный период они обычно перестают питаться. Поэтому к зиме животному важно накопить достаточно запасов энергии.

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Куда исчезают змеи / Фото unsplash

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Во время брумации она расходует их очень медленно, пережидая период, когда охотиться и переваривать добычу невыгодно или вообще невозможно. Именно в этом брумация отличается от привычного представления о зимней спячке. Рептилия не обязательно остается неподвижной месяцами.

В теплый солнечный день она может выползти наружу, погреться или найти воду, а затем снова вернуться в укрытие. В Украине такое поведение тоже возможно. Украинская природоохранная группа отмечает, что во время аномального зимнего потепления змеи могут просыпаться и появляться на поверхности уже при температуре примерно +4 – +8 градусов. Именно поэтому сообщения о змеях зимой не обязательно означают какую-то природную аномалию.

Куда змеи прячутся на несколько месяцев?

Главное для зимнего убежища – не комфорт в человеческом понимании, а температура, которая не опускается до критических значений. Поэтому змеи ищут места ниже поверхности земли или хорошо защищенные от мороза и резких перепадов температуры.

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Это могут быть старые норы грызунов, трещины между камнями, полости под корнями деревьев, скальные щели или пространство под другими природными укрытиями. Вблизи человеческих жилищ подходящими местами иногда становятся фундаменты, каменные конструкции, кучи древесины или другие защищенные полости.

Можно ли встретить змею зимой?

Так, и именно поэтому холодное время года не означает, что о змеях можно полностью забыть. После продолжительных морозов солнце может достаточно нагреть открытый камень, южный склон или участок возле дома, чтобы пресмыкающееся ненадолго выбралось из укрытия.

Обычно она будет двигаться значительно медленнее, чем летом, но это не значит, что змея не способна защищаться. Особенно часто такие неожиданные встречи возможны во время переменчивой зимы, когда морозные периоды чередуются с несколькими теплыми днями. Тогда рептилии реагируют не на дату в календаре, а непосредственно на температуру окружающей среды.