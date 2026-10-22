Варто дивитися під ноги: куди зникають змії взимку і чому можуть з’явитися просто посеред морозі

Змії – ектотермні тварини, тому температура їхнього тіла значною мірою залежить від довкілля. Коли холоднішає, обмін речовин, дихання та серцебиття сповільнюються, а сама тварина переходить у стан, який називають брумацією, пише Марта Стюарт.

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Це не безперервний глибокий сон. Змія залишається здатною рухатися і за сприятливих умов навіть посеред зими може ненадовго залишити укриття. Саме тому після кількох несподівано теплих днів зустріти плазуна можна тоді, коли здається, що всі змії давно мали зникнути до весни.

Що відбувається зі змією, коли приходять холоди?

За низької температури змії вже не можуть підтримувати такий самий рівень активності, як улітку. Їхні рухи стають повільнішими, а травлення працює настільки неефективно, що під час холодного періоду вони зазвичай перестають харчуватися. Тому до зими тварині важливо накопичити достатньо запасів енергії.

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Куди зникають змії / Фото unsplash

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Під час брумації вона витрачає їх дуже повільно, перечікуючи період, коли полювати й перетравлювати здобич невигідно або взагалі неможливо. Саме тут брумація відрізняється від звичного уявлення про зимову сплячку. Рептилія не обов'язково залишається нерухомою місяцями.

У теплий сонячний день вона може виповзти назовні, погрітися або знайти воду, а потім знову повернутися у сховище. В Україні така поведінка теж можлива. Українська природоохоронна група зазначає, що під час аномального зимового потепління змії можуть прокидатися і з'являтися на поверхні вже за температури приблизно +4 – +8 градусів. Саме тому повідомлення про змій узимку не обов'язково означають якусь природну аномалію.

Куди змії ховаються на кілька місяців?

Головне для зимового сховища – не комфорт у людському розумінні, а температура, яка не падає до критичних значень. Тому змії шукають місця нижче поверхні землі або добре захищені від морозу й різких перепадів температури.

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Це можуть бути старі нори гризунів, тріщини між камінням, порожнини під корінням дерев, скельні щілини або простір під іншими природними укриттями. Поблизу людських осель придатними іноді стають фундаменти, кам'яні конструкції, купи деревини чи інші захищені порожнини.

Чи можна натрапити на змію взимку?

Так, і саме тому холодна пора не означає, що про змій можна повністю забути. Після тривалого морозу сонце може нагріти відкритий камінь, південний схил або ділянку біля будинку достатньо, щоб плазун ненадовго вибрався зі сховища.

Він зазвичай буде значно повільнішим, ніж улітку, але це не означає, що змія не здатна захищатися. Особливо часто такі несподівані зустрічі можливі під час нестійкої зими, коли морозні періоди чергуються з кількома теплими днями. Тоді рептилії реагують не на дату в календарі, а безпосередньо на температуру довкола.