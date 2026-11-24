В древней цивилизации ухоженная и объемная прическа служила не только элементом красоты, но и главным признаком высокого социального статуса и богатства. И ради того, чтобы подчеркнуть это, люди были готовы на все!

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Почему египтяне брили головы и носили парики

Из-за экстремальной жары и соображений гигиены большинство древних египтян – как мужчины, так и женщины – брили головы наголо или стриглись максимально коротко. Это помогало легче переносить изнурительное солнце и защищало от паразитов.

В то же время появляться на публике с голой головой считалось признаком бедности или низкого происхождения. Именно поэтому накладные пряди и многослойные парики стали неотъемлемой частью гардероба знати, жрецов и состоятельных горожан, позволяя создавать сложные прически без ущерба для гигиены.

Египтяне придавали большое значение красоте / Фото History

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Из чего делали пряди и как их крепили без современных капсул

Для создания объемных причесок египетские мастера использовали натуральные человеческие волосы, которые покупали или обменивали у соседних народов, а для удешевления или придания большей пышности добавляли овечью шерсть или растительные волокна финиковой пальмы. Собранное сырье тщательно промывали, расчесывали и нередко окрашивали хной или басмой.

В отличие от съемных париков, отдельные пряди наращивали непосредственно на собственные короткие косички человека. Вместо современного кератина или микроколец древние парикмахеры применяли разогретый пчелиный воск и древесную смолу: эти природные фиксаторы надежно удерживали чужие пряди в течение нескольких недель, а украшали такую прическу золотыми нитями, бусинами и ароматическими конусами.

Уникальные находки археологов в древних гробницах

Свидетельства мастерства древних стилистов сохранились до наших дней благодаря сухому пустынному климату. Во время раскопок в некрополе Амарна археологи обнаружили останки женщины возрастом около 3500 лет, на голове которой сохранилось более 70 отдельных наращенных прядей, закрепленных на разных уровнях для создания многослойного объема, что доказывает высокий уровень парикмахерского искусства еще за тысячелетие до нашей эры.