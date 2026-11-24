У стародавній цивілізації доглянута та об'ємна зачіска слугувала не лише елементом краси, а й головним маркером високого соціального статусу та заможності. І заради підкреслення цього були готові на все!

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Навіщо єгиптяни голили голови та носили перуки

Через екстремальну спеку та питання гігієни більшість давніх єгиптян – як чоловіки, так і жінки – голили голови налисо або стриглися максимально коротко. Це допомагало легше переносити виснажливе сонце й захищало від паразитів.

Водночас з'являтися на людях із голою головою вважалося ознакою бідності або низького походження. Саме тому накладні пасма та багатошарові перуки стали невід'ємною частиною гардероба знаті, жерців і заможних містян, дозволяючи створювати складні зачіски без шкоди для гігієни.

Єгиптяни надавали великого значення красі / Фото History

З чого робили пасма та як їх кріпили без сучасних капсул

Для створення об'ємних зачісок єгипетські майстри використовували натуральне людське волосся, яке купували або обмінювали у сусідніх народів, а для здешевлення або надання більшої пишності додавали овечу вовну чи рослинні волокна фінікової пальми. Зібрану сировину ретельно вимивали, розчісували й нерідко фарбували хною або басмою.

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На відміну від знімних перук, окремі пасма нарощували безпосередньо на власні короткі косички людини. Замість сучасного кератину чи мікрокілець стародавні перукарі застосовували розігрітий бджолиний віск і деревну смолу: ці природні фіксатори надійно утримували чужі пасма протягом кількох тижнів, а прикрашали таку зачіску золотими нитками, намистинами та ароматичними конусами.

Унікальні знахідки археологів у давніх гробницях

Підтвердження майстерності стародавніх стилістів збереглися до наших днів завдяки сухому пустельному клімату. Під час розкопок у некрополі Амарна археологи виявили рештки жінки віком близько 3500 років, на голові якої збереглися понад 70 окремих нарощених пасом, закріплених на різних рівнях для створення багатошарового об'єму, що доводить високий рівень перукарського мистецтва ще за тисячоліття до нашої ери.