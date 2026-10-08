В отличие от большинства волшебников Джоан Роулинг, Николас Фламель не был вымышленным персонажем. Он действительно жил в Париже в конце XIV – начале XV столетия, был женат на Перенелле и оставил после себя настолько заметный след, что его имя пережило более шести веков. Только настоящий Фламель не изучал магию и, насколько можно установить по историческим документам, не создавал философский камень.

Его превращение в знаменитого алхимика началось уже после смерти, когда вокруг вполне реального человека постепенно сформировалась одна из самых стойких легенд европейской алхимии, рассказывает Национальная библиотека Франции.

Кем на самом деле был Николас Фламель?

Фламель жил в средневековом Париже и работал писцом. Его связывают с переписыванием документов и книг, то есть его реальное занятие было значительно прозаичнее, чем поиски секрета бессмертия.

Он был женат на Перенелле, которая уже до брака обладала определенным состоянием. Супруги со временем накопили немало имущества, однако часть денег тратили на благотворительность: поддерживали религиозные учреждения и помогали финансировать строительство жилья для бедных.

Одно из таких зданий можно увидеть в Париже и сегодня. Дом на улице Монморанси был построен в 1407 году на средства Фламеля, а на его фасаде сохранились старинные надписи. Именно это здание впоследствии стало одним из материальных напоминаний о человеке, вокруг которого возникла легенда об алхимии.

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Дом алхимика / Фото Wikimedia

Необычно большое для обычного парижского писца состояние впоследствии стало одним из объяснений того, почему Фламелю приписали тайные знания. Если человек имел деньги, много жертвовал и оставил после себя заметные сооружения, для последующих поколений было очень заманчиво объяснить его богатство не недвижимостью или удачной хозяйственной деятельностью, а созданием золота. Именно здесь реальная биография постепенно начинает уступать место легенде.

Как Фламель стал алхимиком уже после смерти?

В средневековой и раннемодерной Европе алхимики веками пытались найти способ превращения простых металлов в золото. Центральным элементом этой традиции стал философский камень – загадочное вещество, которому приписывали способность осуществлять трансмутацию, а позже еще и дарить долгую жизнь.

Как выглядит Фламель в мире Гарри Поттера: смотрите видео

С Фламелем эту историю связали задним числом. Самое известное алхимическое сочинение, которое приписывали ему, – "Книга иероглифических фигур" – вышло на французском языке только в 1612 году, то есть почти через два столетия после смерти Фламеля. Даже каталог Национальной библиотеки Франции сегодня указывает его как предполагаемого автора, а не бесспорного создателя этих алхимических текстов.

Именно в более поздней традиции появилась история о том, что Фламель якобы разгадал таинственную алхимическую рукопись и 25 апреля 1382 года осуществил успешную трансмутацию. С тех пор его богатство стали объяснять уже не земными делами, а способностью превращать неблагородные металлы в золото.

У легенды была еще одна удобная деталь. Если философский камень действительно давал эликсир жизни, смерть Фламеля тоже можно было объявить инсценировкой. Так и произошло. Спустя столетие после его смерти появлялись истории о людях, которые якобы встречали Фламеля и Перенеллу живыми. Подобные рассказы только укрепляли образ бессмертного алхимика, хотя исторических доказательств этого, разумеется, нет.

Даже надгробная плита Фламеля сохранилась. Сегодня она находится в коллекции парижского музея Клюни, тогда как сам Фламель продолжает жить уже совсем в другой форме – как персонаж легенд, книг и массовой культуры.

Как об алхимике упоминается в книге Джоан Роулинг: смотрите видео

Именно эту многовековую историю использовала Джоан Роулинг. В ее мире Фламель наконец стал тем, кем его представляли себе поколения алхимиков: настоящим создателем философского камня, который вместе с Перенеллой прожил несколько веков. Таким образом, один из самых "магических" персонажей первой истории о Гарри Поттере имеет вполне реальный прототип. Просто настоящему Николасу Фламелю понадобилось около двухсот лет после смерти, чтобы превратиться из парижского писца в бессмертного алхимика.