Выяснилось, что белохвостые олени в панике бросают пищу и убегают совсем не тогда, когда слышат вой смертоносных койотов. Гораздо сильнее их пугает обычное хрюканье диких свиней – на первый взгляд, обычных травоядных конкурентов, а не охотников, угрожающих их жизни, сообщает Scientific Reports.

Эксперимент в дебрях Техаса

Чтобы выяснить истинный баланс страха в дикой природе, ученые развернули масштабное наблюдение в заповедной зоне Богги-Слау на востоке штата Техас. Здесь одновременно обитают белохвостые олени, их главные природные враги – койоты, а также инвазивные одичавшие свиньи, завезенные когда-то колонистами.

Исследователи установили тридцать четыре автономные станции, где рядом с кукурузной приманкой смонтировали высокочувствительные фотоловушки и динамики. Как только животное подходило, чтобы полакомиться зерном, датчик включал запись, а через десять секунд раздавался один из трех типов звуков одинаковой громкости: вой койота, агрессивное хрюканье дикой свиньи или нейтральный крик местной совы.

Всего ученые зафиксировали более пятисот таких контактов, и реакция оленей опровергла все классические биологические теории.

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Олени больше боятся свиней, чем койотов / Фото Scientific Reports

Свинячье хрюканье против собачьего воя

Койоты охотятся на оленей на протяжении тысячелетий, нападая как на беспомощных детенышей, так и на истощенных взрослых особей. Впрочем, на звук их голоса реакцией бегства отреагировали лишь шестьдесят четыре процента самок и сорок два процента самцов. Большинство копытных лишь насторожились, пристально оглядывались по сторонам, держали уши торчком, но не спешили покидать корм.

Звуки диких свиней вызывали настоящую панику: от них сломя голову бросились бежать восемьдесят один процент самок и семьдесят четыре процента самцов. Даже те единичные особи, которые не бросились бежать, отступали как можно дальше от источника звука и резко сокращали время обеда. Величественные взрослые рогачи бросали вкусную кукурузу перед хрюканьем значительно чаще, чем перед грозным воем хищника.

Почему наглый сосед пугает сильнее, чем смерть

Ученые объясняют эту разницу врожденной оценкой рисков. В отношениях с койотом у оленя действует понятная эволюционная схема: хищник совершает атаку из засады, и если его заметили, опасность резко снижается. Животному достаточно быть начеку и держать дистанцию.

Одичавшие свиньи представляют совершенно иную угрозу, выступая в роли так называемых "суперконкурентов". Благодаря высокой плодовитости, всеядности и большому весу стая свиней действует как живой бульдозер. Они полностью разрывают лесную подстилку, уничтожают пищу до нуля и силой вытесняют оленей с их территорий. Для оленя хрюканье означает неминуемую драку и гарантированный голод.

Эксперимент выявил глобальную проблему: инвазивные виды настолько агрессивно меняют психику и привычки коренных обитателей, что обычный конкурент за ресурсы начинает пугать животных сильнее, чем клыки прирожденных убийц.