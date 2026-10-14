З'ясувалося, що білохвості олені в паніці кидають їжу та втікають зовсім не тоді, коли чують завивання смертоносних койотів. Набагато сильніший жах у них викликає звичайне рохкання диких свиней – на перший погляд, звичайних травоїдних конкурентів, а не мисливців за їхнім життям, розповідає Scientific Reports.

Експеримент у нетрях Техасу

Щоб з'ясувати справжній баланс страху в дикій природі, науковці розгорнули масштабне спостереження у заповідній зоні Боггі-Слау на сході штату Техас. Тут одночасно мешкають білохвості олені, їхні головні природні вороги – койоти, а також інвазивні здичавілі свині, завезені колись колоністами.

Дослідники встановили тридцять чотири автономні станції, де поруч із кукурудзяною приманкою змонтували високочутливі фотопастки та динаміки. Щойно тварина підходила поласувати зерном, сенсор вмикав запис, а за десять секунд лунав один із трьох типів звуків однакової гучності: завивання койота, агресивне рохкання дикої свині або нейтральний крик місцевої сови.

Загалом учені зафіксували понад п'ятсот таких контактів, і реакція оленів зламала всі класичні біологічні теорії.

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Олені більше бояться свиней, аніж койотів / Фото Scientific Reports

Свиняче рохкання проти собачого виття

Койоти полюють на оленів тисячоліттями, нападаючи як на безпорадних дитинчат, так і на виснажених дорослих особин. Утім, на звук їхнього голосу втечею зреагували лише шістдесят чотири відсотки самиць і сорок два відсотки самців. Більшість копитних лише насторожувалися, пильно роззиралися довкола, тримали вуха сторчма, але не квапилися залишати корм.

Звуки диких свиней викликали справжню паніку: від них стрімголов кинулися бігти вісімдесят один відсоток самиць і сімдесят чотири відсотки самців. Навіть ті поодинокі особини, які не пустилися навтьоки, відступали якнайдалі від джерела звуку та різко скорочували час обіду. Величні дорослі рогачі кидали смачну кукурудзу перед рохканням значно частіше, ніж перед грізним виттям хижака.

Чому нахабний сусід лякає сильніше за смерть

Науковці пояснюють цю різницю вродженою оцінкою ризиків. Із койотом в оленя діє зрозуміла еволюційна схема: хижак атакує із засідки, і якщо його помітили, небезпека різко знижується. Тварині достатньо стояти напоготові та тримати дистанцію.

Здичавілі свині несуть зовсім іншу загрозу, виступаючи так званими "суперконкурентами". Завдяки високій плодючості, всеїдності та великій вазі зграя свиней діє як живий бульдозер. Вони вщент розривають лісову підстилку, знищують їжу дочиста і силою витісняють оленів з їхніх територій. Для оленя рохкання означає невідворотну бійку та гарантований голод.

Експеримент показав глобальну проблему: інвазивні види змінюють психіку та звички корінних мешканців настільки агресивно, що звичайний конкурент за ресурс починає жахати тварин сильніше, ніж ікла природжених убивць.