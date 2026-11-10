Чтобы срубить одну тополь, задействовали бомбардировщики и авианосец: что произошло в Корее

За три дня до этого здесь собирались лишь обрезать ветки, которые закрывали обзор между постами. Но эта работа закончилась гибелью двух американских офицеров, после чего решение о возвращении к тополю принимали уже в Вашингтоне.

Adv

Как обрезка дерева закончилась убийством двух офицеров?

Тополь рос в Панмунджоме, в Совместной зоне безопасности между двумя Кореями, говорится в посте praetorians_oblitus_legionis в Threads. После перемирия 1953 года здесь проводились переговоры, а военные противоборствующих сторон могли передвигаться по общей территории и оказываться совсем рядом.

Зачем США провели военную операцию ради одной тополи / Коллаж 24 Канала

Дерево мешало наблюдать за одним из постов Командования ООН возле Моста неповернення. Из-за густой кроны военные на соседнем наблюдательном пункте могли не заметить, что там происходит.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Чтобы восстановить обзор, решили обрезать ветки. 18 августа 1976 года к дереву подошла рабочая группа с охраной и офицерами. После спора о продолжении работ северокорейские военные вызвали подкрепление и напали на группу. Среди орудий нападения были топоры, которые взяли у рабочих.

Реклама

Американские офицеры Артур Бонифас и Марк Барретт были убиты, остальные участники группы получили ранения. Через три дня командование ООН вернулось на то же место, чтобы на этот раз полностью спилить тополь.

Зачем для спиливания тополя привлекли бомбардировщики и авианосец?

В Вашингтоне обсуждали, как выполнить работу и избежать нового нападения. Заместитель министра обороны Уильям Клементс даже предложил отправить одного военного со взрывчаткой, который мог бы подъехать к дереву на велосипеде. Генри Киссинджер настаивал, что после убийства двух американцев США должны ответить.

В конце концов было решено вернуть большую группу под мощным военным прикрытием. Операцию назвали "Пол Баньян" – в честь великана-лесоруба из американского фольклора. Утром 21 августа инженеры начали спиливать дерево, а американские и южнокорейские военные обеспечивали их охрану.

За рабочей группой стояли артиллерийские подразделения, боевые вертолеты и истребители. B-52 совершали демонстрационные полеты над Южной Кореей, а авианосец USS Midway с кораблями сопровождения находился недалеко от побережья. Такая концентрация сил должна была удержать северокорейских военных от повторного нападения. По сообщению армии США, операция длилась 42 минуты.

Реклама

Северокорейские солдаты наблюдали, но не вмешивались, и инженеры завершили работу без новых столкновений. После этого от имени Ким Ир Сена было передано сообщение с выражением сожаления по поводу инцидента. В сентябре стороны согласовали новые правила: военных ограничили собственной стороной демаркационной линии, а Северная Корея должна была убрать четыре поста со стороны Командования ООН.

Среди южнокорейских спецназовцев, которые во время операции находились в резерве, был будущий президент Мун Чжэ Ин. 27 апреля 2018 года он вернулся в Пханмунджом уже в качестве главы государства и вместе с Ким Чен Ыном принял участие в посадке памятной сосны. Для церемонии выбрали дерево, что начало расти в 1953 году – в год подписания корейского перемирия.