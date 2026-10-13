Каждый волос на нашей голове – это тонкая кератиновая трубка. В молодости она плотно наполнена микроскопическими гранулами пигмента: эумеланина, который придает глубокие черные и каштановые оттенки, или феомеланина, отвечающего за рыжий и светлый цвет, сообщает 24 Канал.

Когда выработка пигмента прекращается, кератин теряет красящее вещество, а пустоты внутри стержня заполняются крошечными пузырьками воздуха. Луч света, попадая в такой пустой волос, хаотично преломляется и рассеивается во всех направлениях – точно так же, как в кусочке прозрачного льда или морской пене. Наш глаз воспринимает этот оптический эффект как благородный серебристо-белый цвет.

Седые волосы на самом деле полые / Фото Pexels

Как угасает "фабрика" цвета волос

Все самое интересное происходит не на поверхности, а на дне волосяного фолликула. Там работает слаженная биологическая "фабрика". Специальные клетки – меланоциты – непрерывно впрыскивают свежий пигмент в кератин, пока волос растет.

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Жизнь волоса циклична: он растет несколько лет, затем выпадает, а фолликул впадает в состояние покоя на несколько месяцев. Чтобы запустить рост нового волоса того же цвета, пробуждаются стволовые клетки меланоцитов. Они делятся, превращаются в зрелые клетки и возобновляют поступление пигмента.

С возрастом этот безупречный механизм дает сбой, генетический счетчик каждого деления постепенно исчерпывается. Стволовые клетки перестают мигрировать в нужную зону фолликула и замирают, лишая новый волос пигмента.

В процессе жизнедеятельности каждая клетка волосяной луковицы образует микродозы перекиси водорода. В норме специальный фермент каталаза мгновенно расщепляет её на воду и кислород. Однако с годами уровень каталазы падает, и собственная перекись буквально обесцвечивает пигмент изнутри еще до того, как волос выйдет на поверхность кожи.

Действительно ли можно поседеть за одну ночь?

Мифы о том, что человек может покрыться сединой за считанные часы после пережитого шока, – это легенда, которую опровергает наука. Уже отросшая часть волоса мертва: в ней нет сосудов и нервов, поэтому стресс не способен мгновенно вытянуть пигмент из длины волоса.

Однако хронический или экстремальный стресс наносит сокрушительный удар по резервам. Во время мощного выброса адреналина и норадреналина симпатическая нервная система активируется до предела. Норадреналин проникает прямо в волосяной фолликул и вызывает массовое, преждевременное превращение всех стволовых клеток в зрелые меланоциты.

Вместо того чтобы расходоваться десятилетиями, стратегический запас "краски" сгорает за считанные дни. Когда старый волос выпадет, следующий на его месте вырастет совершенно стеклянным и пустым.

Главным дирижером этого процесса все равно остается наследственность. Если родители заметили первые серебряные пряди в двадцать лет или, наоборот, сохранили густой цвет до шестидесяти, то ваши личные биологические часы, скорее всего, пойдут тем же путем.