Кожна волосина на нашій голові – це тонка кератинова трубка. У молодості вона щільно наповнена мікроскопічними гранулами пігменту: еумеланіну, який дає глибокі чорні та каштанові відтінки, або феомеланіну, що відповідає за руде й світле забарвлення, розповідає 24 Канал.

Коли виробництво пігменту зупиняється, кератин втрачає барвник, а порожнечі всередині стрижня заповнюються крихітними бульбашками повітря. Промінь світла, потрапляючи в таку порожню волосину, хаотично заломлюється й розсіюється у всіх напрямках – точно так само, як у шматочку прозорого льоду чи морській піні. Наше око сприймає цей оптичний фокус як шляхетний сріблясто-білий колір.

Сиве волосся насправді порожнє / Фото Pexels

Як згасає "фабрика" кольору волосся

Усе найцікавіше відбувається не на поверхні, а на дні волосяного фолікула. Там працює злагоджена біологічна "фабрика". Спеціальні клітини-меланоцити невпинно впорскують свіжий пігмент у кератин, поки волосся росте.

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Життя волосини циклічне: вона росте кілька років, потім випадає, а фолікул засинає на кілька місяців. Щоб запустити ріст нової волосини з тим самим кольором, прокидаються стовбурові клітини меланоцитів. Вони діляться, перетворюються на зрілі клітини й відновлюють постачання пігменту.

З віком цей бездоганний механізм дає збій: генетичний лічильник кожного поділу поступово вичерпується. Стовбурові клітини перестають мігрувати в потрібну зону фолікула й завмирають, позбавляючи нове волосся кольорової заправки.

У процесі життєдіяльності кожна клітина волосяної цибулини утворює мікродози пероксиду водню. У нормі спеціальний фермент каталаза миттєво розщеплює його на воду й кисень. Проте з роками рівень каталази падає, і власний перекис буквально знебарвлює пігмент зсередини ще до того, як волосина вийде на поверхню шкіри.

Чи справді можна посивіти за одну ніч?

Міф про те, що людина може вкритися сивиною за лічені години після пережитого шоку, — легенда, яку спростовує наука. Вже відросла частина волосини мертва: у ній немає судин чи нервів, тому стрес не здатен миттєво висмоктати пігмент із довжини.

Проте хронічний або екстремальний стрес завдає нищівного удару по резервах. Під час потужного викиду адреналіну та норадреналіну симпатична нервова система активується на максимум. Норадреналін проникає прямо у волосяний фолікул і викликає масове, передчасне перетворення всіх стовбурових клітин на зрілі меланоцити.

Замість того щоб витрачатися десятиліттями, стратегічний запас "фарби" згорає за лічені дні. Коли стара волосина випаде, наступна на її місці виросте абсолютно скляною та порожньою.

Головним диригентом цього процесу все одно залишається спадковість. Якщо батьки помітили перші срібні нитки у двадцять чи, навпаки, зберегли густий колір до шістдесяти, то ваш персональний біологічний годинник, найімовірніше, піде тим самим шляхом.