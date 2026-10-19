Видео с аистами сняли на Синае. Его авторы отмечают, что среди птиц есть и те, которые прилетели из Украины и других стран Восточной Европы. Для украинских аистов такой маршрут вполне типичен. Осенью они летят через Балканы и Турцию, далее через Ближний Восток и Синайский полуостров выходят в долину Нила, а оттуда продолжают путь к местам зимовки в Восточной и Южной Африке.

В целом такое путешествие может превышать 10 тысяч километров. Одним из самых важных мест на этом пути является национальный парк Рас-Мохаммед недалеко от Шарм-эль-Шейха, где осенью могут собираться огромные стаи аистов.

Почему аисты летят в Африку именно через Египет?

Белый аист – большая птица, которой выгоднее не махать крыльями весь путь, а часами парить на восходящих потоках теплого воздуха. Над нагретой землей такие потоки возникают регулярно и позволяют птицам экономить силы. Над большими водными пространствами термические потоки значительно слабее.

Украинские аисты добрались до Египта: смотрите видео

Именно поэтому аисты не выбирают кратчайший путь через Средиземное море, а стараются держаться суши. Восточная часть европейской популяции летит через Босфор, Турцию и Ближний Восток, а затем выходит на Синай. Для украинских птиц это продолжение маршрута, который начинается еще дома.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Основные миграционные потоки из разных частей Украины постепенно сливаются на юго-западе страны, после чего аисты пролетают над Балканами и Малой Азией. Далее их путь лежит через Синай к Нилу.

В Египте этот узкий участок маршрута превращается в своеобразное "горло", через которое одновременно проходят огромные стаи перелетных птиц.

Почему Рас-Мохаммед заполняют тысячи аистов?

Рас-Мохаммед расположен на самом юге Синайского полуострова, между Суэцким заливом и заливом Акаба. Для мигрирующих птиц это одна из ключевых точек перед дальнейшим продвижением вглубь Африки. Белые аисты здесь особенно многочисленны во время осенней миграции.

По данным природоохранных органов Египта, основной поток проходит с середины августа до конца сентября, хотя небольшие группы продолжают появляться вплоть до середины ноября. В один из сезонов здесь за 27 дней насчитали более 275 тысяч аистов, а реальное количество птиц, пролетевших через этот район, оценивалось в 390 – 470 тысяч.

Часть птиц садится прямо на песчаные участки и в пустынную местность, чтобы отдохнуть перед следующим этапом путешествия. Именно такую картину можно увидеть и на опубликованном видео: большая стая стоит на сухой равнине среди голых холмов Синая, а отдельные аисты время от времени взлетают и снова присоединяются к остальным.

После отдыха они продолжают движение на запад через Суэцкий залив или летят дальше вдоль миграционного коридора. Египет в целом ежегодно пересекают более 1,5 миллиона перелетных птиц различных видов – от аистов и пеликанов до хищных птиц. Для аистов Синай – еще далеко не конец маршрута. Впереди – долина Нила, Судан и дальнейший путь на юг Африки. Поэтому птицы, которых весной снова будут ждать у украинских гнезд, осенью оказываются за тысячи километров от дома – среди песков Египта.