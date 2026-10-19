Відео з лелеками зняли на Синаї. Його автори зазначають, що серед птахів є й ті, які прилетіли з України та інших країн Східної Європи. Для українських лелек такий маршрут цілком типовий. Восени вони прямують через Балкани й Туреччину, далі через Близький Схід і Синайський півострів виходять до долини Нілу, а звідти продовжують шлях до місць зимівлі у Східній та Південній Африці.

Загалом така подорож може перевищувати 10 тисяч кілометрів. Одним із найважливіших місць на цьому шляху є національний парк Рас-Мохаммед поблизу Шарм-ель-Шейха, де восени можуть збиратися величезні зграї лелек.

Чому лелеки летять до Африки саме через Єгипет?

Білий лелека – великий птах, якому вигідніше не махати крилами весь шлях, а годинами ширяти на висхідних потоках теплого повітря. Над нагрітою землею такі потоки виникають регулярно й дозволяють птахам економити сили. Над великими водними просторами термічні потоки значно слабші.

Українські лелеки дісталися Єгипту: дивіться відео

Саме тому лелеки не обирають найкоротшу дорогу через Середземне море, а намагаються триматися суходолу. Східна частина європейської популяції летить через Босфор, Туреччину та Близький Схід, а далі виходить на Синай. Для українських птахів це продовження маршруту, який починається ще вдома.

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Основні міграційні потоки з різних частин України поступово зливаються на південному заході країни, після чого лелеки проходять Балкани й Малу Азію. Далі їхній шлях веде через Синай до Нілу.

У Єгипті ця вузька ділянка маршруту перетворюється на своєрідне "горло", через яке одночасно проходять величезні маси перелітних птахів.

Чому Рас-Мохаммед заповнюють тисячі лелек?

Рас-Мохаммед лежить на самому півдні Синайського півострова, між Суецькою затокою та затокою Акаба. Для птахів, які мігрують, це одна з ключових точок перед подальшим рухом углиб Африки. Білі лелеки тут особливо численні під час осінньої міграції.

За даними природоохоронних органів Єгипту, основний потік проходить із середини серпня до кінця вересня, хоча менші групи продовжують з'являтися аж до середини листопада. В один із сезонів тут за 27 днів нарахували понад 275 тисяч лелек, а реальну кількість птахів, що пройшли через район, оцінювали у 390 – 470 тисяч.

Частина птахів сідає просто на піщані ділянки й у пустельну місцевість, щоб перепочити перед наступним етапом подорожі. Саме таку картину видно і на опублікованому відео: велика зграя стоїть на сухій рівнині серед голих пагорбів Синаю, а окремі лелеки час від часу злітають і знову приєднуються до інших.

Після відпочинку вони продовжують рух на захід через Суецьку затоку або летять далі вздовж міграційного коридору. Єгипет загалом щороку перетинають понад 1,5 мільйона перелітних птахів різних видів – від лелек і пеліканів до хижих птахів. Для лелек Синай – ще далеко не кінець маршруту. Попереду долина Нілу, Судан і подальший шлях на південь Африки. Тож птахи, яких навесні знову чекатимуть біля українських гнізд, восени опиняються за тисячі кілометрів від дому – серед пісків Єгипту.