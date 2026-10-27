Почему сотни ворон собираются вечером над украинскими городами: что они делают перед ночевкой

Стая порой выглядит настолько большой и беспокойной, что ее легко принять за предвестник непогоды или какой-то опасности. На самом деле объяснение гораздо прозаичнее, но не менее интересно: птицы собираются на совместную ночевку. Для вороновых это особенно характерно в холодное время года, отмечает Allabout birds.

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Днем они могут разлетаться на километры в поисках пищи, а перед закатом снова собираются в одном месте. Причем такая вечерняя встреча нужна им не только для сна.

Почему вороны ночуют огромными стаями?

Совместные ночевки могут насчитывать сотни, тысячи, а в отдельных случаях даже значительно большее количество птиц. Вороны пользуются такими местами преимущественно осенью и зимой, а весной, с началом сезона размножения, большие скопления постепенно распадаются.

Интересные факты о животных / Фото Unsplash

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Одна из причин – безопасность. Когда рядом находятся сотни других птиц, у каждой отдельной вороны меньше шансов стать жертвой ночного хищника. К тому же большая группа быстрее заметит опасность и поднимет тревогу. Но этим польза не ограничивается.

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Специалисты Корнельской лаборатории орнитологии объясняют, что совместные ночлеги могут служить своеобразными "информационными центрами". Птица, которой удалось найти место с обильной пищей, на следующее утро может невольно привести туда других: они просто следят за тем, куда летят более удачливые соседи.

Вечерняя стая – это не просто сотни птиц, случайно выбравших одно дерево. Она может быть частью сложной социальной системы, в которой вороны одновременно получают защиту и следят за поведением друг друга.

Почему они собираются именно вечером?

В течение дня птицы разлетаются по окрестностям в поисках пищи. Их можно увидеть на полях, у водоемов, в парках, на свалках или в других местах, где легко найти корм. Перед закатом они начинают возвращаться в район ночлега. При этом не все летят сразу на конкретное дерево.

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Сначала могут возникать промежуточные скопления: десятки или сотни птиц садятся неподалеку, громко перекликаются, перелетают с места на место, а уже потом перемещаются к месту основной ночевки. Такое поведение исследовали, в частности, у серых ворон.

Наблюдения показали, что вечерние сборы перед ночлегом не обязательно являются просто следствием того, что многие птицы одновременно летят в одно место. Они также могут помогать находить особей, которые знают о хороших местах кормления. Утром процесс происходит в обратном направлении: большая стая распадается, а птицы снова разлетаются по городу и за его пределы.

Почему вороны так любят города?

На первый взгляд кажется более логичным ночевать подальше от людей, однако для вороновых город имеет несколько преимуществ. Здесь есть большие деревья в парках, скверах и старых кварталах, а температура часто немного выше, чем за пределами застройки. Дополнительным преимуществом может быть искусственное освещение: оно позволяет птицам лучше замечать опасность даже после наступления темноты.

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В городах также много стабильных источников пищи. Именно поэтому вороновые хорошо приспособились к жизни рядом с человеком, а городские территории стали для многих видов подходящими не только для поиска корма, но и для ночного отдыха. Большой обзор исследований вороновых показал, что по меньшей мере 11 их видов используют города как места совместной ночевки.

Среди них есть и серая ворона, и грак, и галка. В Украине этот эффект особенно заметен зимой. Исследование врановых в Житомире показало, что именно в холодное время года их плотность в городе была наибольшей, причем наиболее многочисленными были граки и галки, которые часто образовывали смешанные стаи и общие ночлеги.

Все ли черные птицы в вечерней стае – вороны?

Не обязательно, и это одна из причин, почему над украинскими городами стаи могут казаться особенно большими. Вместе или неподалеку друг от друга могут ночевать различные представители вороновых. Серая ворона имеет характерную серо-черную окраску, взрослый грак почти полностью черный и имеет светлый участок у основания клюва, а галка значительно меньше и отличается светлыми глазами и сероватой затылочной частью головы.

Издалека, особенно на фоне вечернего неба, различить их почти невозможно. Поэтому что с земли выглядит как одна огромная стая "ворон", на самом деле может быть смешанным скоплением нескольких видов.