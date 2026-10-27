Чому сотні ворон збираються ввечері над українськими містами: що вони роблять перед ночівлею

Зграя іноді виглядає настільки великою й неспокійною, що її легко сприйняти як провісник негоди чи якоїсь небезпеки. Насправді пояснення значно прозаїчніше, але не менш цікаве: птахи збираються на спільну ночівлю. Для воронових це особливо характерно в холодну пору року, зазначає All About Birds.

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Вдень вони можуть розлітатися на кілометри в пошуках їжі, а перед заходом сонця знову сходяться в одному місці. Причому така вечірня зустріч потрібна їм не лише для сну.

Чому ворони ночують величезними зграями?

Спільні ночівлі можуть складатися із сотень, тисяч, а в окремих випадках навіть значно більшої кількості птахів. Ворони користуються такими місцями переважно восени та взимку, а навесні, з початком сезону розмноження, великі скупчення поступово розпадаються.

Цікаві факти про тварин / Фото Unsplash

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Одна з причин – безпека. Коли поруч перебувають сотні інших птахів, кожна окрема ворона має меншу ймовірність стати жертвою нічного хижака. До того ж велика група швидше помітить небезпеку й здійме тривогу. Але цим користь не обмежується.

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Фахівці Корнельської лабораторії орнітології пояснюють, що спільні ночівлі можуть працювати своєрідними "інформаційними центрами". Птах, якому вдалося знайти багате місце з їжею, наступного ранку може мимоволі привести туди інших: вони просто стежать, куди летять успішніші сусіди.

Вечірня зграя – це не просто сотні птахів, які випадково вибрали одне дерево. Вона може бути частиною складної соціальної системи, в якій ворони одночасно отримують захист і стежать за поведінкою одна одної.

Чому вони збираються саме ввечері?

Протягом дня птахи розлітаються по околицях у пошуках їжі. Їх можна побачити на полях, біля водойм, у парках, на сміттєзвалищах або інших місцях, де легко знайти корм. Перед заходом сонця вони починають повертатися до району ночівлі. При цьому не всі летять одразу на конкретне дерево.

Спочатку можуть виникати проміжні скупчення: десятки або сотні птахів сідають неподалік, голосно перегукуються, перелітають з місця на місце, а вже потім переміщуються до основної ночівлі. Таку поведінку досліджували, зокрема, у сірих ворон.

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Спостереження показали, що вечірні збори перед ночівлею не обов'язково є просто наслідком того, що багато птахів одночасно летять в одне місце. Вони також можуть допомагати знаходити особин, які знають про хороші місця годівлі. Зранку процес відбувається у зворотному напрямку: велика зграя розпадається, а птахи знову розлітаються містом і за його межі.

Чому ворони так люблять міста?

На перший погляд здається логічнішим ночувати подалі від людей, однак для воронових місто має кілька переваг. Тут є великі дерева в парках, скверах і старих кварталах, а температура часто трохи вища, ніж за межами забудови. Додатковою перевагою може бути штучне освітлення: воно дозволяє птахам краще помічати небезпеку навіть після настання темряви.

У містах також багато стабільних джерел їжі. Саме тому воронові добре пристосувалися до життя поруч із людиною, а міські території стали для багатьох видів придатними не лише для пошуку корму, а й для нічного відпочинку. Великий огляд досліджень воронових показав, що щонайменше 11 їхніх видів використовують міста як місця спільної ночівлі.

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Серед них є і сіра ворона, і грак, і галка. В Україні цей ефект особливо помітний узимку. Дослідження воронових у Житомирі показало, що саме в холодний сезон їхня щільність у місті була найбільшою, причому найчисленнішими були граки та галки, які часто утворювали змішані зграї та спільні ночівлі.

Чи всі чорні птахи у вечірній зграї – ворони?

Не обов'язково, і це одна з причин, чому над українськими містами зграї можуть здаватися особливо великими. Разом або неподалік одне від одного можуть ночувати різні представники воронових. Сіра ворона має характерне сіро-чорне забарвлення, дорослий грак майже повністю чорний і має світлу ділянку біля основи дзьоба, а галка значно менша й вирізняється світлими очима та сіруватою потилицею.

Здалеку, особливо на тлі вечірнього неба, розрізнити їх майже неможливо. Тому те, що з землі виглядає як одна величезна зграя "ворон", насправді може бути змішаним скупченням кількох видів.