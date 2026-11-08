Маленькая баночка за большие деньги: какая рыба дает черную икру и почему она такая дорогая

Стоимость небольшой баночки зависит от вида рыбы и качества продукта. Но значительная часть затрат возникает еще задолго до получения икры: самок приходится выращивать годами.

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Какая рыба дает черную икру?

Классический кавиар – это засоленная икра рыб семейства осетровых, объясняет The Kitchn. К ней относится, в частности, икра белуги, севрюги, стерляди и различных видов осетров. Поэтому название "черная икра" объединяет несколько разновидностей продукта, которые могут отличаться размером икринок, текстурой и вкусом.

Икру дают самки / Фото unsplash

Для ее производства важно дождаться нужной стадии развития икринок: одного лишь факта, что рыба уже выросла, недостаточно. На рыбоводческих хозяйствах состояние самок контролируют, чтобы определить подходящее время для получения продукта.

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Красная икра лососевых также является рыбной икрой, однако это другой продукт. Точно так же темная окраска икринок сама по себе не означает, что они происходят от осетровых: для этого нужно проверять название рыбы на упаковке. Вкус осетровой икры зависит от ее разновидности. В целом ей присущи солоноватый вкус, нежная текстура и ощущение, когда отдельные икринки лопаются во рту.

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Почему черная икра такая дорогая?

Одна из главных причин – длительный период выращивания рыбы. Самкам осетровых требуется несколько лет, чтобы достичь зрелости, а конкретный срок зависит от вида и условий содержания. Все это время хозяйство тратит средства на корм, воду, оборудование и работу персонала, еще не получая от этих самок икры.

После получения икра проходит несколько этапов обработки. Икринки отделяют от тканей яичников, промывают, взвешивают, засаливают и фасуют. Это деликатная работа, во время которой важно сохранить их целостность и качество.

На рынок повлияло и сокращение естественных популяций осетровых. Разведение осетровых в хозяйствах позволяет получать икру, однако длительный производственный цикл сохраняется. Увеличить ее выпуск быстро невозможно: новому поколению самок сначала нужно дать время вырасти.