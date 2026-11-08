Маленька баночка за великі гроші: яка риба дає чорну ікру і чому вона така дорога

Вартість невеликої баночки залежить від виду риби та якості продукту. Але значна частина витрат виникає ще задовго до отримання ікри: самок доводиться вирощувати роками.

Adv

Яка риба дає чорну ікру?

Класичний кав’яр – це засолена ікра риб родини осетрових, пояснює The Kitchn. До неї належить, зокрема, ікра білуги, севрюги, стерляді та різних видів осетрів. Тому назва "чорна ікра" об’єднує кілька різновидів продукту, які можуть відрізнятися розміром ікринок, текстурою та смаком.

Ікру дають самки / Фото unsplash

Для її виробництва важливо дочекатися потрібної стадії розвитку ікринок: самого факту, що риба вже виросла, недостатньо. У господарствах стан самок контролюють, щоб визначити відповідний час для отримання продукту.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Червона ікра лососевих також є риб’ячою ікрою, проте це інший продукт. Так само темне забарвлення ікринок саме собою не означає, що вони походять від осетрових: для цього потрібно перевіряти назву риби на пакованні. Смак осетрової ікри залежить від її різновиду. Загалом їй властиві солонуватість, ніжна текстура та відчуття, коли окремі ікринки лопаються в роті.

Реклама

Чому чорна ікра така дорога?

Одна з головних причин – тривале вирощування риби. Самкам осетрових потрібно кілька років, щоб досягти зрілості, а конкретний строк залежить від виду та умов утримання. Увесь цей час господарство витрачає кошти на корм, воду, обладнання й роботу персоналу, ще не отримуючи від цих самок ікри.

Після отримання ікра проходить кілька етапів оброблення. Ікринки відокремлюють від тканин яєчників, промивають, зважують, засолюють і фасують. Це делікатна робота, під час якої важливо зберегти їхню цілісність та якість.

На ринок вплинуло й скорочення природних популяцій осетрових. Розведення осетрових у господарствах дозволяє отримувати ікру, проте тривалий виробничий цикл залишається. Збільшити її випуск швидко неможливо: новому поколінню самок спочатку потрібно дати час вирости.