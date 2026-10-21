Когда мы слышим эту фамилию, в воображении мгновенно возникает грандиозная, почти эпическая картина: более сотни артистов в национальных костюмах, идеальная, кристально чистая полифония, что вызывает мурашки по коже, и мощное, многоголосое пение, заставляющее переполненные стадионы замирать во время исполнения государственного гимна. Однако за этой глянцевой, идеально выстроенной витриной, за фасадом академического признания скрывается живой, невероятно сложный и глубокий человек. Это история выходца из бедного черниговского городка, мальчика, который начинал свой путь с полутемного хора провинциальной церкви, а впоследствии, благодаря феноменальному таланту, титаническому труду и фанатичной преданности музыке, сумел собрать легендарный коллектив в раздираемой войной, истекающей кровью Украине времен Второй мировой войны.

Не советский чиновник, а одержимый художник: человек за фасадом бренда

Начнем с разрыва устоявшегося шаблона, который десятилетиями навязывался официозом. Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Г. Г. Веревки знают абсолютно все. Они выступают на крупнейших сценах мира, от Карнеги-холла в Нью-Йорке до концертных залов Токио и Парижа, их голоса звучат на инаугурациях президентов, государственных праздниках и перед решающими международными матчами. Но попробуйте спросить у рядового украинца, как выглядел сам основатель этого коллектива? Каким был его характер? Что он любил, чего боялся и как сумел выжить в жерновах сталинской системы? Лицо Григория Гуриевича помнят разве что историки музыки, музыковеды и самые преданные поклонники хорового искусства.

К слову! Недавно новым художественным руководителем Национального хора имени Веревки стал Вадим Яценко, которого большинство знает благодаря хору "Гомин", которым он руководит.

В советской историографии его часто пытались изобразить как типичного номенклатурщика из сферы культуры, удобного, послушного исполнителя партийных директив, который просто вовремя оказался на нужной должности и выполнял идеологический заказ. Но историческая правда, подтвержденная архивными документами и воспоминаниями современников, заключается в том, что Григорий Веревка был полной противоположностью образа серого чиновника. Он был настоящим фанатиком своего дела, одержимым художником, который совершил тихую, но тектоническую культурную революцию. В условиях тоталитарной системы, где любое проявление подлинного, нешаблонного национального духа могло стоить свободы или даже жизни, он сумел легализовать украинскую аутентику, скрыв ее под маской государственного ансамбля. Он не просто руководил хором – он дышал им, жил каждой нотой, каждой партитурой и каждым артистом, превращая обычных сельских самородков в элиту мировой сцены.



Григорий Веревка был фанатиком своего дела / Фото ЦДАМЛМ

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Голоса, собранные среди руин: как рождался коллектив в 1943 году

Самый яркий, самый кинематографичный и в то же время самый трагический эпизод его карьеры развернулся осенью 1943 года. Представьте себе эту апокалиптическую картину: только что освобожденный Харьков. Город лежит в ужасных руинах, воздух еще пахнет гарью и пылью от разрушенных зданий, улицы истерзаны воронками от авиабомб, а линия фронта откатилась совсем недалеко – грохот артиллерии еще слышен на горизонте. Казалось бы, кому нужна музыка, когда страна истекает кровью, когда миллионы людей остались без крова над головой, а экономика уничтожена до основания? Но именно в это время, 11 сентября 1943 года, выходит официальное постановление правительства о создании Государственного украинского народного хора. Конечно, у советской власти были свои, сугубо пропагандистские мотивы – показать быстрое "возрождение" республики и поднять боевой дух. Однако для 48-летнего композитора и дирижера Григория Веревки это назначение стало не просто должностью, а миссией всей жизни.

История первого десятилетия хора Веревки: смотрите видео

Вместо того чтобы сидеть в тыловом кабинете, перебирать бумаги и ждать, пока закончится война или пока ему пришлют готовых артистов, Веревка вместе со своей верной соратницей, женой и хормейстером Элеонорой Скрипчинской отправляется в беспрецедентную экспедицию. Он буквально объезжает разбомбленные, сожженные села Полтавщины, Харьковщины и Киевщины. На крестьянских подводах, в холодных кузовах военных грузовиков-полуторок, а иногда и просто пешком, пробираясь через тяжелую осеннюю грязь, он ищет таланты. Веревка искал не профессионалов с консерваторским образованием – их тогда просто негде было взять, да и академический вокал ему не подходил. Он искал носителей подлинного, глубинного народного голоса.

Он вытаскивал из сел девушек и парней, которые только что пережили ужасы оккупации, собирал их на первой базе коллектива в Харькове, а уже весной 1944 года перевез в освобожденную столицу. Он селил их в полуразрушенных, холодных киевских общежитиях и начинал изнурительную, ежедневную работу. Условия были катастрофическими: не хватало пайков, не было чего одеться, репетиции часто проходили в неотапливаемых помещениях. Веревка сам добывал для них еду, выбивал талоны на одежду, становился для них отцом и учителем музыкальной грамоты. Из этих травмированных войной, но невероятно талантливых людей из народа он за считанные месяцы выковал профессиональных артистов. Их первый концерт состоялся уже в 1944 году в Киеве, и это пение заставляло плакать даже закаленных фронтовиков, которые видели смерть каждый день.

Революция формата: как деревенская песня превратилась в высокое искусство

Чтобы по-настоящему понять масштаб гения Веревки, нужно осознать, в каком состоянии находилась народная музыка до его появления на большой сцене. Долгое время украинские народные песни воспринимались в двух полярных крайностях. С одной стороны, это была сугубо сельская самодеятельность – искреннее, но технически несовершенное пение во время застолий или полевых работ. С другой стороны – искусственно "причесанный", кастрированный академический продукт, в котором оперные певцы с выработанными голосами пытались исполнять фольклор. Это звучало неестественно, терялась душа песни, ее первоначальный дух. Григорий Веревка навсегда сломал этот формат. Он превратил народную песню в элитарный, монументальный продукт мирового уровня.

Его главным, революционным ноу-хау стало гениальное сочетание строгой академической дисциплины с аутентичным народным звукоизвлечением – так называемым "открытым", грудным или "белым" звуком. Он категорически запрещал своим хористам петь оперными голосами. Он сохранил ту самую первозданную, дикую энергетику украинской деревни, но наложил на нее чрезвычайно сложную полифонию, роскошное многоголосие, достойное произведений Иоганна Себастьяна Баха или Дмитрия Бортнянского. Каждая песня в его обработке превращалась в вокальную симфонию.



В хор Веревки входили только непрофессиональные певцы / Фото "Вечерний Киев"

Более того, Веревка, как настоящий визионер, понял, что современный зритель нуждается в синтетическом искусстве. Поэтому он не ограничился только вокалом. Он добавил к хору мощную танцевальную группу (балет) и уникальный оркестр народных инструментов, в котором звучали цимбалы, бандуры, свирели, кобзы и баяны. Это была настоящая сценическая революция: на сцене одновременно разворачивалось грандиозное действо, где звук, стремительное движение танцоров и яркие цвета костюмов сливаются в единый акустический и визуальный монолит. Он первым доказал, что украинский фольклор – это не примитивная "шароварщина" для сельского клуба, а высокое, сложное искусство, способное собирать стадионы и покорять самых взыскательных музыкальных критиков по всему миру.

От церковного регента до мировой славы: тайна сакрального звучания

Откуда же у него взялось это глубокое понимание хоровой архитектуры и ощущение сакральности звука? Ответ кроется в его происхождении и раннем образовании. Григорий Гуриевич родился 25 декабря (по старому стилю 13 декабря) 1895 года в городке Березна на Черниговщине. Он был первым сыном после шести дочерей (седьмым ребенком) в бедной семье крестьянина-ремесленника. В таких многодетных семьях в начале ХХ века путь к качественному образованию для талантливого ребенка часто лежал только через церковь. Его первой и самой главной музыкальной школой стал знаменитый архиерейский хор в Чернигове, куда его приняли в 1904 году. Именно там, под высокими сводами старинных православных соборов, маленький Грицко начинал как обычный дискант-певец.

Впоследствии он поступил в Черниговскую духовную семинарию. Эта духовная и музыкальная школа дала ему то, что не могла дать ни одна светская консерватория того времени. Он научился чувствовать акустику большого пространства, понимать, как десятки разных голосов сливаются в единый, мощный поток, способный вызвать у слушателя настоящий религиозный трепет. Он в совершенстве овладел искусством хорового дирижирования и впоследствии сам стал регентом (руководителем церковного хора). Эта жесткая, бескомпромиссная школа православного пения, с ее сложной гармонией и строгой дисциплиной, сформировала его как выдающегося дирижера.

Когда в советское время религия была жестоко запрещена, а церкви разрушались, Веревка сделал гениальный ход: он перенес сакральное величие, монументальность и духовную глубину церковного многоголосия в светский народный хор. Слушая "Веревку", люди подсознательно испытывали то же самое чувство катарсиса, что и во время литургии, хотя со сцены звучали народные думы, исторические песни или произведения на слова Тараса Шевченко. Он стал признанной суперзвездой своего времени, профессором Киевской консерватории, лауреатом высших государственных премий, но до конца жизни сохранил в душе скромность и смирение того самого черниговского церковного регента.

Концерт хора Веревки в Вашингтоне: смотрите видео

Пантеон на Байковом: где покоится маэстро и как выглядит его могила сегодня

Жизненный путь маэстро завершился 21 октября 1964 года. Его сердце, изможденное годами титанического труда, постоянных гастролей, нервных перенапряжений и непрерывной борьбы за свой коллектив, остановилось в Киеве. Государство, признавая его колоссальные заслуги перед культурой, выделило для захоронения место в самом престижном некрополе Украины – на Байковом кладбище. Могила Григория Веревки расположена на центральной аллее, на знаменитом участке № 7, который является настоящим пантеоном украинской элиты. Здесь, в тени столетних деревьев, он покоится рядом с другими выдающимися деятелями науки, литературы и искусства.



Могила Григория Гуриевича Веревки на участке №7 на Байковом кладбище / Фото Wikimedia

Над его могилой возвышается величественный памятник, созданный выдающимся скульптором Элиусом Фридманом и архитектором Николаем Иванченко. Это массивная, строгая гранитная стела, из которой выступает бронзовый барельеф маэстро. Скульптор сумел уловить самое главное – динамику и внутреннее напряжение художника. Веревка изображен в момент высшего творческого подъема, его рука словно только что взмахнула дирижерской палочкой, навсегда остановив время в бронзе.

Сегодня, в 2026 году, когда прошло уже более шести десятилетий со дня его смерти, могила поддерживается в надлежащем состоянии. Сюда приносят цветы благодарные потомки, студенты музыкальных академий и, конечно же, артисты его родного коллектива. И хотя тяжелый гранитный памятник стоит в глубокой кладбищенской тишине, голос Григория Веревки никогда не умолкал. Он продолжает мощно, чисто и победоносно звучать в груди более 150 артистов его бессмертного хора, напоминая всему миру о несокрушимости, красоте и величии украинского духа.