У реки Майн, недалеко от моста Виллигис, рабочие случайно наткнулись на остатки монументального инженерного комплекса. Исследования специалистов Баварского государственного управления по охране памятников (BLfD) подтвердили: возраст массивных дубовых бревен относится к периоду между 372 и 352 годами до нашей эры, сообщает Heritage daily. Находка датируется железным веком и на данный момент не имеет аналогов по степени сохранности во всей Германии.

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Влажная приречная почва без доступа кислорода послужила идеальным природным саркофагом. Благодаря этому древесина возрастом более 2400 лет практически не сгнила: на балках до сих пор отчетливо видны отпечатки кельтских тесел и топоров.

Новая археологическая загадка / Фото Björn Friedrich

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Процесс спасения реликвий потребовал месяцев подготовки:

каждую дубовую балку длиной от 3 до 4 метров и весом до 250 килограммов археологи вручную отсоединяли от общего каркаса в грязи;

после извлечения подъемными кранами древесину немедленно очищают и помещают в специальные влагозащитные боксы, чтобы бревна не рассыпались на воздухе;

все элементы пройдут полное 3D-лазерное сканирование для детального анализа кельтских плотницких соединений, после чего часть конструкции станет экспонатом местного музея Стифтсмузей.

Кельтский речной хаб или оборонительный форпост?

Конструкция сооружения поражает инженерной сложностью: она сочетает массивные стены сухой каменной кладки с прочным каркасом из тяжелого дуба. Со стороны русла реки Майн ученые обнаружили просторную деревянную платформу. Это дает основания полагать, что более двух тысячелетий назад здесь функционировал полноценный речной порт или перегрузочный терминал, где швартовались торговые лодки с товарами.

Согласно другой рабочей версии, сооружение служило укрепленным, защищенным въездом, соединявшим водную артерию с укрепленным поселением на холме.

Масштаб, поражающий даже современных инженеров

Возведение такого объекта посреди болотистого берега требовало колоссальной организации труда. Исследования показали, что столетние дубы рубили и первично обрабатывали в отдаленном горном массиве Шпессарт, после чего сплавляли по Майну к строительной площадке. Камень для стен также доставляли издалека.

Находка доказывает: 2500 лет назад на территории современного Ашаффенбурга существовал мощный торговый и ремесленный центр кельтов, способный реализовывать сверхсложные инфраструктурные проекты задолго до прихода римлян. Исследования продолжаются, и ученые ожидают результатов новых радиоуглеродных и почвенных анализов.