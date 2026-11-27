На отдельных участках песчаная полоса благодаря комплексу восстановительных работ расширилась примерно на 90 метров. Елки играют в этом неожиданную роль: их ветви задерживают песок, который приносит ветер.

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Зачем закапывать рождественские елки на пляже?

Использованные праздничные деревья помогают наращивать дюны на побережье Файлд недалеко от Литем-Сент-Эннс, сообщает природоохранная организация Lancashire Wildlife Trust. Волонтеры размещают елки перед существующими дюнами и закрепляют их в песке так, чтобы часть веток оставалась над поверхностью.

20 тысяч старых елок для одного побережья / Фото geograph

Ветер переносит песчинки с пляжа, но среди густых ветвей они задерживаются. Постепенно вокруг деревьев скапливается песок и образуются небольшие насыпи. Это тот же механизм, благодаря которому дюны образуются естественным путем: песок оседает возле растений и других препятствий.

Елки помогают запустить этот процесс в нужном месте. Далее насыпи закрепляют прибрежные травы. Их корни удерживают песок, а надземная часть задерживает новые порции. Так постепенно формируется дюна, которая продолжает расти благодаря взаимодействию ветра, песка и растительности.

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Насколько эффективной оказалась такая защита?

О заметном результате местные власти сообщали еще в 2022 году: с начала работ в 2013-м на некоторых участках зафиксировали суммарное расширение дюн на 60 – 90 метров, речь идет о приросте их ширины в сторону моря, а не о длине отдельного барьера из деревьев.

Этого удалось добиться благодаря нескольким мерам: использованию елок, установке деревянных ограждений, пересадке дюнных трав и уходу за территорией. Приписывать весь результат исключительно рождественским елкам было бы неверно. Более широкие дюны создают дополнительное пространство между морем и застройкой.

Во время штормов волны размывают их передний край, забирая часть песка, но при этом теряют энергию. Именно поэтому песчаный берег может выполнять защитную функцию, хотя его форма постоянно меняется. По данным проекта, для восстановления побережья уже использовано около 20 тысяч рождественских елок. Они становятся основой новых песчаных отложений, а впоследствии уступают место растениям, которые помогают удерживать дюны.