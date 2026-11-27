На окремих ділянках піщана смуга завдяки комплексу відновлювальних робіт розширилася приблизно на 90 метрів. Ялинки відіграють у цьому несподівану роль: їхні гілки затримують пісок, який приносить вітер.

Adv

Навіщо закопувати різдвяні ялинки на пляжі?

Використані святкові дерева допомагають нарощувати дюни на узбережжі Файлд поблизу Літем-Сент-Еннс, повідомляє природоохоронна організація Lancashire Wildlife Trust. Волонтери розміщують ялинки перед наявними дюнами й закріплюють їх у піску так, щоб частина гілок залишалася над поверхнею.

20 тисяч старих ялинок для одного узбережжя / Фото geograph

Вітер переносить піщинки з пляжу, але серед густих гілок вони затримуються. Поступово навколо дерев накопичується пісок і виникають невеликі насипи. Це той самий механізм, завдяки якому дюни утворюються природним шляхом: пісок осідає біля рослин та інших перешкод.

Ялинки допомагають запустити цей процес у потрібному місці. Далі насипи закріплюють прибережні трави. Їхнє коріння утримує пісок, а надземна частина затримує нові порції. Так поступово формується дюна, яка продовжує рости завдяки взаємодії вітру, піску й рослинності.

Реклама

Наскільки ефективним виявився такий захист?

Про помітний результат місцева влада повідомляла ще у 2022 році: від початку робіт у 2013-му на деяких ділянках зафіксували сумарне розширення дюн на 60 – 90 метрів, йдеться про приріст їхньої ширини в бік моря, а не про довжину окремого бар’єра з дерев.

Цього досягли завдяки кільком заходам: використанню ялинок, встановленню дерев’яних огорож, пересаджуванню дюнних трав і догляду за територією. Приписувати весь результат лише різдвяним деревам було б неточно. Ширші дюни створюють додатковий простір між морем і забудовою.

Під час штормів хвилі розмивають їхній передній край, забираючи частину піску, але водночас втрачають енергію. Саме тому піщаний берег може виконувати захисну функцію, хоча його форма постійно змінюється. За даними проєкту, для відновлення узбережжя вже використали близько 20 тисяч різдвяних дерев. Вони стають основою нових піщаних накопичень, а згодом поступаються місцем рослинам, які допомагають утримувати дюни.