Інтерпол визнав, що Росія переслідує Євгена Лавренчука за політичними мотивами

Росія переслідує українського режисера Євгена Лавренчука за політичними мотивами. Це визнав Інтерпол та видалив дані про режисера з системи розшуку.

Українська поліція звернулась до Інтерполу, аби з'ясувати, чи не зловживала Росія цією інформаційною системою. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Інтерпол відмовив Росії

Відомості щодо Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Росії, видалили через їх невідповідність положенням статуту.

Відповідно до них, суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру.

Захист просить відпустити Лавренчука в Україну

27 січня відбулось судове засідання в Неаполі. Адвокати Лавренчука подали клопотання про скасування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Просять дозволити йому поїхати в Україну, адже через видалення Інтерполом відомостей більше немає підстав для затримання режисера.

Проте суд відмовив. Кажуть, що перевіряють доводи Росії, яка надіслала матеріали щодо екстрадиції. Тобто на цій стадії неможливо припинити розгляд, оскільки вже має бути рішення суду. Для його ухвалення мають 30 днів.

Денісова занепокоєна, оскільки Міністерство юстиції Італії ніяк не відреагувало на події, знаючи, що Інтерпол видалив Лавренчука з обліків.

Що відомо про затримання Лавренчука

Лавренчука затримали у Неаполі 17 грудня. Він прилетів туди з Ізраїлю та мав пересідати на літак до Львова.

Підставою для затримання називали російську справу про нібито фінансові порушення Лавренчука, вчинені на території держави-агресокрм 8 років тому.

Сам режисер все заперечує. Він наголошує, що не брав жодних грошей на постановки в Росії.

На захист режисера стала також й українська діаспора в Італії. Її представники організували мітинг на підтримку земляка й вимагали його звільнення.

Тим часом адвокат Лавренчука Альфонсо Татарано каже, що настрій свого підзахисного рішучий.

Текст поста Людмили Денісової:

Інтерпол визнав, що Російська Федерація переслідує Євгена Лавренчука за політичними мотивами.

На моє прохання Національна поліція України звернулась до Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу щодо з’ясування правомірності використання РФ інформаційної системи Інтерпол, зокрема шляхом зловживання інструментами та можливостями Інтерпол у переслідуванні Євгена Лавренчука, якого було затримано в Італійській Республіці та поміщено у в’язницю м.Неаполь "Поджореале".

Відповідно до отриманої інформації від Національної поліції України, відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру.

27 січня 2021 року відбулось судове засідання в міському суді м. Неаполь, під час якого адвокати Євгена Лавренчука подали клопотання про скасування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і надання йому дозволу виїхати в Україну. Адже через видалення Інтерполом відомостей з власних обліків підстав для подальшого затримання громадянина України немає.

Неапольський міський суд у задоволенні вимог відмовив, пояснивши, що процес перевірки доводів РФ, яка надіслала матеріали щодо екстрадиції, вже розпочався в суді. Отже на цій стадії неможливо припинити розгляд, оскільки має бути ухвалено рішення суду.

Суд надав термін – 30 днів, за який прокуратура м. Неаполь має вивчити матеріали, які надійшли з РФ, та поінформувати про своє бачення цього питання: чи існують підстави для видачі Євгена Лавренчука Росії. Після цього суд ухвалить відповідне рішення.

При цьому викликає занепокоєння той факт, що Міністерство юстиції Італійської Республіки та прокуратура м.Неаполь, знаючи про видалення Інтерполом Євгена Лавренчука з обліків як такого, що розшукується Російською Федерацією, і яка вимагає його екстрадиції, офіційно не відреагували на цей факт і не вжили заходів щодо звільнення Євгена Лавренчука з в’язниці, де він безпідставно утримувався 35 днів і не дали йому безперешкодно виїхати в Україну.

З метою захисту та поновлення прав громадянина України звертаюся до Міністра закордонних справ Україн Дмитра Кулеби з проханням вжити усіх необхідних політико-дипломатичних та консульських заходів для припинення грубих порушень прав незаконно затриманого в Італії громадянина України Євгена Лавренчука та забезпечення його негайного повернення в Україну.