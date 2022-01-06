До акції можуть долучитися не лише українці в Італії, але й всі, кому небайдужа доля режисера. Зараз його адвокати борються, щоб не допустити екстрадиції у Росію.

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Євгена можуть екстрадувати до Росії, з якої він виїхав ще у 2014 р. після окупації Криму та нападу Росії на Україну. Зараз адвокати Євгена борються, щоб не допустити його екстрадиції, давайте й ми вийдемо на площу в Мілані та захистимо нашого співвітчизника,

– закликала Цибак.

Мітинг відбудеться 15 січня на вулиці Мерканті в Мілані о 15.00.

Що пише італійська преса про затримання

Як розповіла кореспондентка Radio Free Europe/Radio Liberty Наталія Кудрик, провідні видання Італії називають арешт політичною помстою росіян. Зокрема, публікація у Corriere della Sera була доволі докладна, об'єктивна. Там цитували українське МЗС, маму режисера та омбудсмена.

Кудрик називає таку позицію преси позитивною. Вона сподівається, що місцеві ЗМІ омине хвиля російської пропаганди.

Попри обережність захисту, 17 грудня маловідомі регіональні інтернет-ресурси подали поверхову та перекручену інформацію. Тим часом в Італії, хоч і повільно, та всі компетентні зацікавлені сторони наближають інцидент до розв'язки. Сподіваймося, що остаточної і позитивної,

– сказала кореспондентка.

Що відомо про затримання Лавренчука

Українського режисера Євгена Лавренчука 17 грудня 2021 року затримали в Італії на вимогу Росії. В МЗС заявляли, що йому надає допомогу генеральне консульство України в Неаполі.

Користувачка Маріанна Гвидічі-Палій на сторінці Free Eugene Lavrenchuk писала, що його звинувачують у фінансових порушеннях, які він нібито здійснив у Росії 8 років тому.

Згодом з'явились деталі про те, що Лавренчука затримали, коли він летів у Львів, щоб бути ведучим вечора пам'яті Романа Віктюка у Першому театрі.

Мати українського режисера Євгена Лавренчука сподівалася, що Італія не видасть її сина Росії.

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