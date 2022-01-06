К акции могут приобщиться не только украинцы в Италии, но и все, кому небезразлична судьба режиссера. Сейчас его адвокаты сражаются, чтобы не допустить экстрадицию в Россию.
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Евгения могут экстрадировать в Россию, из которой он уехал еще в 2014 году после оккупации Крыма и нападения России на Украину. Сейчас адвокаты Евгения борются, чтобы не допустить его экстрадицию, давайте и мы выйдем на площадь в Милане и защитим нашего соотечественника.
– призвала Цыбак.
Митинг состоится 15 января по улице Мерканти в Милане в 15.00.
Что пишет итальянская пресса о задержании
Как рассказала корреспондент Radio Free Europe/Radio Liberty Наталья Кудрик, ведущие издания Италии называют арест политической местью россиян. В частности, публикация в Corriere della Sera была достаточно подробной, объективной. Там цитировали украинский МИД, маму режиссера и омбудсмена.
Кудрик называет такую позицию печати положительной. Она надеется, что местные СМИ обойдет волна российской пропаганды.
Несмотря на осторожность защиты, 17 декабря малоизвестные региональные интернет-ресурсы предоставили поверхностную и извращенную информацию. Между тем в Италии, хотя и медленно, все компетентные заинтересованные стороны приближают инцидент к решению. Надеемся, что окончательной и положительной,
– сказала корреспондент.
Что известно о задержании Лавренчука
- Украинский режиссер Евгений Лавренчук 17 декабря 2021 года был задержан в Италии по требованию России. В МИДе заявляли, что ему оказывает помощь генеральное консульство Украины в Неаполе.
- Пользователь Марианна Гвидичи-Палий на странице Free Eugene Lavrenchuk писала, что его обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил в России 8 лет назад.
- Впоследствии появились детали о том, что Лавренчука задержали, когда он летел во Львов, чтобы стать ведущим вечера памяти Романа Виктюка в Первом театре.
- Мать украинского режиссера Евгения Лавренчука надеялась, что Италия не выдаст ее сына России.
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