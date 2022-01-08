Татарано – адвокат, якого італійська сторона призначила для захисту режисера. Захисник заявив, що на умови утримання Лавренчук не скаржиться. Він перебуває у тюрмі в Поджореале – найбільшій пенітенціарній структурі в області Кампанія.

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Стан пана Лавренчука добрий, він мене знову просив заспокоїти рідних, з якими я в тісному зв'язку. Я поінформував його про хвилю міжнародної підтримки, і він підбадьорився, наскільки можна бути бадьорим у такій ситуацій,

– розповів Татарано.

У тюрмі в Поджореале немає засуджених. Там перебувають усі, хто очікує на судовий вердикт.

Наразі Лавренчук чекає дозволу на телефонну розмову з рідними. Тим часом його захисники в очікуванні подальших кроків Москви. Від них залежить розвиток справи.

Захисник нагадав, що Лавренчука заарештували "у межах міжнародного розшуку за запитом Росії".

Москва має прислати запит на екстрадицію

За словами Татарано, Москва має прислати в Італію запит на екстрадицію. У ньому має бути детальне пояснення, на яких підставах вони просять видати Лавренчука.

Надану інформацію аналізуватиме генеральний прокурор Апеляційного суду Неаполя. Тоді він запропонує на розгляд суду прийняти або відхилити прохання Росії про екстрадицію режисера.

"Коли ж ці документи надійдуть, апеляційний суд в Італії "не зважатиме на суть справи проти Лавренчука у Москві", – заявив Татарано.

Справа "є складною"

Адвокат заявив, що дата наступного засідання у справі Лавренчука – наразі невідома. Справа – складна.

Татарано наголосив: італійська судова система зазвичай надає усі гарантії людині, яка скаржиться на переслідування з політичних мотивів. В екстрадиції такої особи можуть відмовити. Лавренчук вже заявив про політичне переслідування з боку Росії.

Затримання Лавренчука