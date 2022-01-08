Татарано – адвокат, которого итальянская сторона назначила для защиты режиссера. Защитник заявил, что на условия содержания Лавренчук не жалуется. Он находится в тюрьме в Поджореале – крупнейшей пенитенциарной структуре в области Кампания.

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Состояние господина Лавренчука хорошее, он меня снова просил успокоить родных, с которыми я в тесной связи. Я проинформировал его о волне международной поддержки, и он приободрился, насколько можно быть бодрым в такой ситуации,

– рассказал Татарано.

В тюрьме в Поджореале нет осужденных. Там находятся все, кто ожидают судебный вердикт.

Сейчас Лавренчук ждет разрешения на телефонный разговор с родными. Между тем его защитники в ожидании дальнейших шагов Москвы. От них зависит развитие дела.

Защитник напомнил, что Лавренчука арестовали "в рамках международного розыска по запросу России".

Москва должна прислать запрос на экстрадицию

По словам Татарано, Москва должна прислать в Италию запрос на экстрадицию. В нем должно быть детальное объяснение, на каких основаниях они просят выдать Лавренчука.

Предоставленную информацию будет анализировать генеральный прокурор Апелляционного суда Неаполя. Тогда он предложит на рассмотрение суда принять или отклонить просьбу России об экстрадиции режиссера.

"Когда же эти документы поступят, Апелляционный суд в Италии "не будет обращать внимания на суть дела против Лавренчука в Москве", – заявил Татарано.

Дело "является сложным"

Адвокат заявил, что дата следующего заседания по делу Лавренчука – пока неизвестна. Дело – сложное.

Татарано подчеркнул: итальянская судебная система обычно предоставляет все гарантии человеку, который жалуется на преследование по политическим мотивам. В экстрадиции такого лица могут отказать. Лавренчук уже заявил о политическом преследовании со стороны России.

Задержание Лавренчука